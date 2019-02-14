Несмотря на то, что дрова подорожали, жители роста цен не ощутили из-за снижения НДС. В среднем цена осталась 39,8 евро/куб. м с НДС (в декабре 2018 года она была 39,4 евро/ку. м)", – сказал представитель Государственного лесничества Валдас Каубре.
По данным лесничества, в январе 2019 года средняя цена на древесину для дров была 34,20 евро (без НДС)/куб. м, во второй половине 2018 г. - 32,17 евро (без НДС)/куб. м.
Вильнюсец Ярослав, продающий древесину по интернету, сказал DELFI, что цена на дрова не меняется в зависимости от того нужен покупателю чек или нет. Он продает по 3,5 или по 5 куб. м дров. Цена колеблется от 150 до 170 евро за 3,5 куб. м и 200-240 евро за 5 куб. м. 1 куб в среднем стоит 40-48 евро. Сосна, осина, смешанные дрова стоят дешевле, береза, ольха, дуб – дороже.
Государственное лесничество отмечает, что больше 93% древесины и древесных остатков реализуют на аукционах, которые администрирует госкомпания ЗАО Baltpool. Оставшиеся 7% реализуют на розничном рынке.
Цены зависят от спроса и предложения.
Торговцы, занимающиеся поставками древесины потребителям, говорят, что снижать цены не в их планах.
"НДС снизился, а оптовые цены на дрова выросли. Все дорожает, топливо дорожает, вот и дрова дорожают, дешевле не будет, у нас еще старые цены, другие дороже продают. Еще цена зависит от того, куда надо везти, иногда просим добавить на топливо. В основном продаем в Вильнюсе", – сказал Ярослав.
Другой продающий дрова торговец, не пожелавший назвать свое имя, оценил ситуацию так: "Покупаешь древесину у лесничества, платишь НДС. В прошлом 21, сейчас 9%. Если учесть, что древесина подорожала на 20%, то ничто не подешевело. Очередной пузырь, как и со всем".
Он заметил, что снижение НДС - это только политические игры перед выборами, и больше ничего.
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