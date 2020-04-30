Однако такой застой длился недолго. После Пасхи работодатели стали активнее. А после второго этапа смягчения условий карантина, на рынке стало заметно оживление.

На прошлой неделе (20-26 апреля) работодатели были самыми активными за все время карантина.

На портале CVbankas.lt работодатели пересмотрели на 67% больше объявлений, чем в начале карантина.

Количество новых объявлений на CVbankas.lt на прошлой неделе увеличилось на 46%. Хотя объявлений пока меньше, чем до карантина, но тенденция уже просматривается.

На прошлой неделе значительно увеличилось количество объявлений в сфере торговли, продаж, промышленности/производства, обслуживания клиентов. На это повлияло возобновление работы компаний. Карантин не на всех действовал одинаково.

На портале CVbankas.lt видно несколько сфер, где количество объявлений сократилось незначительно.

Одна из них – информационные технологии. В этой сфере снижение небольшое. Другая сфера – строительный сектор. В первую неделю карантина количество объявлений там немного уменьшилось, а потом снова вернулось почти на тот же уровень. Строительные работы в основном проводят на улице.

Есть одна сфера, где потребность в работников за время карантина даже увеличилась - охрана. В торговых центрах за соблюдением правил карантина следят именно охранники. Поэтому потребность в таких работниках возросла.