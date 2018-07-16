Представитель CV-Online Рита Каравайтене сказала, что мастера на нехватку работы не жалуются, а их зарплаты зачастую составляют больше 1000 евро "на руки". Между тем клиенты, которые находят хорошего мастер, вынуждены платить, сколько тот просит.
Жительница Вильнюса Кристина сказала, что мастера надо искать через знакомых и друзей, иначе есть риск заплатить больше, если попадется непрофессиональный мастер.
Она заметила, что еще сложнее бывает договориться о цене, все повторяют одно и то же: "Ну, госпожа, не могу назвать цену, приеду, посмотрю и скажу".
"Но мне-то какая разница, ведь платить надо в час, и мне неважно, что делает мастер. И за материалы тоже плачу я", – делится опытом Кристина.
Рамунас, живущий в 25 км от Вильнюса, рассказал, что отдельную плату мастера берут и за приезд. Он поделился своим опытом поиска мастера - ищет грамотно составленные объявления.
"Я искал мастера через Google, просто смотрел, какое из объявлений грамотно составлено, ведь если человек может себя продать – может и работает хорошо. Так я нашел хорошего мастера, который не только приехал ко мне бесплатно, но и все сделал", – порадовался Рамунас.
Собеседники рассказали, что не всегда, даже если найдешь мастера, он приедет в установленное время.
Юстина из Паневежиса указала на другую проблему - не всегда мастер хочет ехать, если речь идет о небольшой поломке (по мнению мастера), которая не даст большого дохода.
"Найти мастера, чтобы сделал небольшие работы – почти невозможно. Многие говорили, что просто не берутся за такое, поскольку даже поездка не окупится", – сказала Юстина.
Представитель CV-Online Рита Каравайтене заметила, что наилучший способ найти мастера – через друзей и знакомых.
"На портале, где даны объявления о поиске работы, мастера найти непросто. Это касается также архитекторов, журналистов и пиарщиков.
Мастера часто переходят из рук в руки, с рекомендациями, поэтому говорят, что если мастер хороший – он сам работу не ищет, работа его находит. Конечно, поскольку такие мастера идут нарасхват, заплатить им придется немало", – признала Каравайтене.
Она также подтвердила, что мастера не склонны ездить по вызовам, если речь идет о небольшой поломке, поскольку это невыгодно: "Да, это как со строителями, им невыгодно делать ремонт в коридоре, выгоднее - во всей квартире. Поскольку предложений много, они могут выбирать, поэтому небольшие работы достаются молодым мастерам, у которых нет широкого круга клиентов".
Каравайтене заметила, что спрос на мастеров велик, поскольку их не хватает.
"Многие летом уезжают на заработки за границу, другие там задерживаются. Особенно популярно ездить в Скандинавию, куда уезжает много строителей, электриков, сварщиков и т.д. Едут в Нидерланды, Германию, там можно заработать в два - в три раза больше, чем в Литве", – рассказала специалист.
Но и в Литве зарплаты таких мастеров немаленькие.
"Они зарабатывают немало, их зарплаты выше, чем у чиновников и специалистов с высшим образованием. Как плиточники, так и другие мастера, заслужившие хорошую репутацию, получают хорошие зарплаты, это больше 1000 евро "на руки", – заметила Каравайтене.
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