Хорошая новость для любителей зимнего спорта: в Вильнюсе уже готова лыжная трасса

С 22 ноября там кипит работа.
"Мы тестировали снегометы и несмотря на то, что прогнозируют несколько теплых дней, мы хотим подготовиться к приближению холодного периоду, чтобы ничто не помешало начать зимний сезон как можно раньше, после жаркого лета мы уже соскучились по зимним утехам", – сказал глава Лепкальнисского лыжного центра Артурас Бельскус.
Как и каждый год, сначала откроются две трассы, а когда установится минусовая температура, будут готовить и другие трассы, будут формировать запасы снега, чтобы можно было работать до самой весны. С первых дней будет работать пункт проката инвентаря, Лепкальнисская школа катания на лыжах и кафе.
В прошлом году этот центр открылся 24 ноября, в этом открытие планируется в первых числах декабря, но точная дата пока неизвестна. "Все будет зависеть от погоды, а когда узнаем точную дату, сообщим", – заверил Бельскус.
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