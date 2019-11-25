Хорошая новость для любителей зимнего спорта: в Вильнюсе уже готова лыжная трасса

В конце осени слег в Литве нельзя считать обыденным явлением, однако на горе Лаймё, в районе Лепкальниса (Вильнюс) снег уже лежит. Зима сюда не первый год приходит раньше обычного времени.
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© Organizatorių nuotr.

С 22 ноября там кипит работа.

"Мы тестировали снегометы и несмотря на то, что прогнозируют несколько теплых дней, мы хотим подготовиться к приближению холодного периоду, чтобы ничто не помешало начать зимний сезон как можно раньше, после жаркого лета мы уже соскучились по зимним утехам", – сказал глава Лепкальнисского лыжного центра Артурас Бельскус.

Как и каждый год, сначала откроются две трассы, а когда установится минусовая температура, будут готовить и другие трассы, будут формировать запасы снега, чтобы можно было работать до самой весны. С первых дней будет работать пункт проката инвентаря, Лепкальнисская школа катания на лыжах и кафе.

В прошлом году этот центр открылся 24 ноября, в этом открытие планируется в первых числах декабря, но точная дата пока неизвестна. "Все будет зависеть от погоды, а когда узнаем точную дату, сообщим", – заверил Бельскус.

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