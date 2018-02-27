По сообщению Litgrid, более высокие цены сформироавлись по причине сильных морозов в Северных странах, которые повысили спрос на электроэнергию на 5%. С 19 по 25 февраля в литовской зоне торгов биржи электроэнергиии Nord Pool электроэнергия стоила 47,1 евро за мегаватт-час – на 23% больше, чем неделю назад.
Во всей системе биржи цена снизилась на 27% до 44,9 евро.
На минувшей неделе в Литву было импортировано 80% потребленной электроэнергии: 26% – из Швециии, 9% - из Латвии, Эстонии и Финляндии, 65% - из третьих стран.
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