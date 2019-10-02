Hollister в завод в Литве инвестировал около 50 млн евро и планирует трудоустроить около 500 человек.

Как ранее на этой неделе писало деловое издание Verslo zinios, 50-миллионые инвестиции могут быть только начальным этапом развития.

Джордж Маликель, президент Hollister Incorporated, сказал, что если производство окажется успешным, в будущем планируется использовать возможности, выходящие за рамки производства.

Строительство завода Hollister в Каунасской СЭЗ) было начато в ноябре 2017 года.