Hollister в завод в Литве инвестировал около 50 млн евро и планирует трудоустроить около 500 человек.
Как ранее на этой неделе писало деловое издание Verslo zinios, 50-миллионые инвестиции могут быть только начальным этапом развития.
Джордж Маликель, президент Hollister Incorporated, сказал, что если производство окажется успешным, в будущем планируется использовать возможности, выходящие за рамки производства.
Строительство завода Hollister в Каунасской СЭЗ) было начато в ноябре 2017 года.
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