Американский производитель медицинского оборудования Hollister в среду открывает новый завод в Каунасской свободной экономической зоне (СЭЗ).
Hollister Incorporated
© Kas vyksta Kaune

Hollister в завод в Литве инвестировал около 50 млн евро и планирует трудоустроить около 500 человек.

Как ранее на этой неделе писало деловое издание Verslo zinios, 50-миллионые инвестиции могут быть только начальным этапом развития.

Джордж Маликель, президент Hollister Incorporated, сказал, что если производство окажется успешным, в будущем планируется использовать возможности, выходящие за рамки производства.

Строительство завода Hollister в Каунасской СЭЗ) было начато в ноябре 2017 года.

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