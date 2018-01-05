Сегодня бюрократическую машину Европы обслуживают 43 тыс. человек из 28 стран. Граждан Латвии среди них, правда, пока относительно мало: например, в Еврокомиссии, чей штат насчитывает почти 32,5 тыс. сотрудников, трудятся только 277 латвийцев.

Портал DELFI, изучив особенности работы в Брюсселе и Страсбурге, подробно отвечает на вопрос: как устроиться на работу в структуры Евросоюза?

Кто имеет право?

Для участия в открытых конкурсах на вакансию в евроучреждение необходимо отвечать следующим минимальным требованиям:

наличие гражданства страны ЕС;

владение, по крайней мере, двумя из официальных языков ЕС, одним из которых должен быть английский, французский или немецкий (так называемые «вторые языки ЕС»). Переводчикам выдвигаются особые требования.

наличие диплома о необходимом образовании + требуемый опыт работы.

Важный нюанс: перед трудоустройством вас могут попросить пройти медицинскую проверку. Были случаи, когда кандидатуру соискателя отклоняли из-за состояния здоровья.

Кем быть? Разбираемся в профессиях еврочиновников

Работники системы управления Евросоюзом делятся на три категории:

Постоянный персонал

Постоянный персонал (чиновники) – самая престижная группа в иерархии европейской бюрократии. Принадлежащие к этой касте могут рассчитывать на фактически пожизненное обеспечение ЕС: уволить человека с такой позиции очень сложно.

Самих чиновников разделяют на администраторов (AD) и ассистентов (AST). Первые занимают ключевые позиции в сферах бюджетного планирования, законодательства, внешней политики и т.д. Обязательное требование к администраторам – наличие диплома об окончании университета и опыта работы по заявленной специальности (минимум три года). Важный нюанс: в стаж обычно засчитывают только те годы, которые были отработаны после окончания вуза.

Миссия ассистентов – вспомогательные функции (клерки, секретари, специалисты по связям с общественностью, бухгалтеры и т.д.) В отличие от администраторов на эти позиции могут претендовать люди без законченного высшего образования, например, студенты старших курсов или выпускники профессиональных школ. Однако опыт работы тоже может потребоваться.

Временный персонал

Временный персонал – работников этой категории нанимают на срок до шести лет. Спектр вакансий очень широк – это могут быть ученые, которым заказывают провести определенное исследование, или секретари-делопроизводители для работы в бюро еврокомиссара. Набором временного персонала обычно занимаются непосредственно заинтересованные в нем учреждения, публикуя информацию о конкурсах на своих сайтах.

Персонал по контракту

Персонал по контракту – работники, которых нанимают для выполнения конкретных работ (технический персонал, медсестры, консультанты, переводчики и т.д.). Срок контракта не может превышать 5 лет с возможностью последующего продления. Обычно первый договор заключают на 6-12 месяцев.

Важный нюанс: помимо трудоустройства учреждения ЕС предоставляют возможность для прохождения стажировки, причем не только для студентов. В отдельных случаях стажерам выплачивают стипендии или компенсируют часть расходов на проживание. Отбор претендентов проводится на конкурсной основе. Информацию о доступных позициях можно найти на сайтах самих учреждений.

Через игольное ушко: как пройти отбор?

Поиском постоянных сотрудников для учреждений Евросоюза занимается Европейское бюро по отбору персонала (EPSO). Бюро на постоянной основе отбирает работников для Еврокомиссии, Европарламента, Европейского Совета, Европейского суда, Европейской палаты аудиторов и др. 80% предлагаемых позиций находятся в Брюсселе. Самым крупным работодателем считается Еврокомиссия: здесь трудятся почти две трети евробюрократов.

Объявления обо всех доступных вакансиях публикуются на сайте EPSO в Интернете. Прием заявок ведется на конкурсной основе и только в электронном виде. Вся процедура конкурса – от подачи анкеты до объявления финального результата – не должна занимать больше девяти месяцев.

Конкурс на вакансию в евроучреждение состоит из двух этапов: проверочный тест, который можно пройти в родной стране, и непосредственно экзамен в Брюсселе.

Компьютерный тест, с которого начинается процедура трудоустройства, содержит задания на эрудицию, абстрактное мышление, способность действовать в стрессовых ситуациях. Тут же проверяются уровень профессиональной квалификации кандидата и его знания языков.

Кандидаты, набравшие максимальное количество очков по итогам интерактивного теста, приглашаются на заключительный этап рекрутинга в Брюссель. Расходы на дорогу покрываются из бюджета ЕС.

Экзамен в специальном Центре по отбору персонала занимает день: кандидат выполняет комплекс заданий на компьютере (например, соискателя на вакансию секретаря могут попросить рассортировать по приоритету служебные письма и быстро сделать важный перевод), участвует в групповых тестах, проводит устную презентацию по заданной теме и т.д.

Последний этап проверки – структурированное интервью. Кандидату задают вопросы по самым разным темам – от узко профессиональных до психологических («С каким типом людей вам трудно сработаться?»), философских («Чем правдивость отличается от честности?») и политических («Что вы знаете о последних договоренностях стран ЕС по вопросу стабилизации еврозоны?»). Собеседование проходит на одном из трех «вторых» языков ЕС (английском, французском или немецком). Образцы заданий и вопросов размещены на сайте EPSO.

Конкурс на вакансию может достигать 400-500 человек на место. Во второй тур обычно допускают из расчета три претендента на место. Кандидатов, которые успешно выдержат все испытания, но не получат желаемого трудоустройства, заносят в специальный «резервный список» – базу данных, в которой учреждения ЕС подбирают себе недостающие кадры.

Однако многое зависит от активности кандидата. Старожилы советуют не ждать приглашения от работодателя, а рассылать свое CV самостоятельно.

Важный нюанс: находиться в «списке резервистов» можно только один год! Затем результаты пройденного теста аннулируются, и нужно участвовать в отборе заново.

По карьерной лестнице: чего можно добиться?

Чиновничество ЕС разделено на 16 категорий: ассистенты (AST) могут занимать позиции с 1-й по 11-ю, администраторы (AD) – с 5-й по 16-ю. Открытые конкурсы организуют только на три стартовых категории (AST1-4, AD5-8), до всех остальных ступеней карьерной лестницы нужно дорасти самому. Чтобы претендовать на повышение, которое отражается и на зарплате, нужно проработать минимум два года.

Для всех новобранцев предусмотрен испытательный срок – 9 месяцев.

Важный нюанс: в течение своей карьеры еврочиновники имеют право менять департаменты и профиль работы.

Сколько можно заработать?

Размер заработной платы установлен соответствующими правилами ЕС и обязательно зависит от ранга. Так, базовый оклад высшего должностного лица (ранг АD16 – генеральный директор) составляет примерно 16-17 тысяч евро в месяц. Работник 10-й категории (глава отдела) получает от 8 до 10 тысяч евро. Опытный клерк или секретарь может зарабатывать 6 тысяч евро, начинающий ассистент – 2 300 евро в месяц. Зарплата в учреждениях Евросоюза ежегодно индексируется в зависимости от роста инфляции.

Помимо оклада работникам ЕС полагается ряд бонусов – пособие на ребенка, пособие на ребенка дошкольного возраста, пособие на образование, компенсация стоимости проезда на родину и др. Чиновникам, приехавшим из другой страны, полагается также пособие по экспатриации в размере 16% от базовой зарплаты.

Стандартный возраст выхода на пенсию для постоянных работников евроучреждений – 63 года. Однако предусмотрена возможность выйти на пенсию досрочно (с 55 лет) или, наоборот, накопить дополнительный стаж (до 67 лет). Размер пенсии напрямую зависит от оклада. Максимально допустимый лимит – 70% от последнего размера зарплаты.

Постоянный персонал в ЕС имеет право на медицинскую страховку, которая покрывает до 80% расходов на лечение. Еще один официально положенный бонус – ежегодный оплачиваемый отпуск (24 дня). По семейным обстоятельствам (свадьба, рождение ребенка, болезнь близкого) сотрудникам полагаются дополнительные выходные.

Размер вознаграждений для временного персонала рассчитывается по схожим принципам. А вот для «контрактников» действует особая функциональная и финансовая градация: их разделяют на 18 групп. Размер зарплаты низшей касты равен 1600 евро, специалисты высшей категории получают ежемесячно по 5800 евро. Пересмотр оклада может происходить раз в два года. Система социальной защиты распространяется как на временных, так и на контрактных работников.

Важный нюанс: налоговая нагрузка на евробюрократию совсем невелика – пенсионный взнос составляет 10,25% от зарплаты, на медицинскую страховку отчисляется 2% от оклада.

Каковы мои шансы?

Решение Великобритании покинуть Евросоюз может сократить бюджетные возможности ЕС на 15%, что, безусловно, повлияет и на кадровую политику. Тем более, что многие британцы, занимающие высокие позиции в структурах ЕС, скорее всего, попытаются на них остаться.

За последние пять лет ключевые европейские учреждения (Еврокомиссия, Совет ЕС, Европарламент) урезали штаты на 5%, но реальное число занятых выросло на 0,4%. Феномен объясняется тем, что ликвидированы были вакантные должности, а новый персонал нанимается, в основном, по временным контрактам.

Отчетливо видно, что кадровая политика подчинена актуальным приоритетам ЕС: активнее всего новых специалистов-контрактников нанимают те учреждения, которые занимаются вопросами миграции, охраны границ, кибербезопасности, воздушной безопасности, интеллектуальной собственности и борьбой с международной преступностью.

Традиционно высоким спросом на европейском рынке труда пользуются переводчики. Для них существует особая процедура отбора, с которой можно ознакомиться на сайте Еврокомиссии.

Важный нюанс: евросоюзные учреждения находятся не только в Брюсселе, но также в Люксембурге, Страсбурге и в других городах ЕС.