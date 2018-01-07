Хлеб со сверчками: В Хельсинки его разбирают как горячие пирожки

В ноябре Финляндия отменила запрет на использование насекомых в производстве продуктов питания. Запрет отменен еще в пяти странах ЕС — Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Австрии и Дании. Вскоре после этого на прилавках финских магазинов появился хлеб Sirkkaleipa (буквально — "сверчковый хлеб").

Для его производства помимо обычных ингредиентов используется мука из сушеных домашних сверчков (Acheta domesticus, около 70 штук на 1 буханку). По словам руководителя хлебопекарного подразделения Fazer Маркуса Хельстрема, насекомые составляют примерно 3% от веса готового изделия.

Одна буханка такого хлеба стоит 3,99 евро (за 250 граммов, цена за килограмм — 16 евро). Это чуть дороже простого хлеба, однако купить Sirkkaleipa не так просто: хлеб со сверчками разбирают на сувениры.

В Латвии и других странах Балтии "сверчковый хлеб" не продается.

Это вкусно или нет?

По просьбе Delfi журналист Константин Ранкс привез буханку "сверчкового хлеба" в латвийскую редакцию портала в Риге. Мы разделили ее на несколько частей и честно съели — с сыром, копченым мясом, джемом, медом и просто так. Какие впечатления?

"Хруст коленок на зубах вызывал легкий холодок по коже. Согревало лишь сознание того, что Иоанн Креститель — вот так же… Рекомендуется маскировать кремом-суфле из таежных шишек (от Александра Вовния) — там чешуйки скрипят похоже". Кристина Худенко, журналист.

"Сначала я подумала, что хлеб с насекомыми — это шутка. Он чем-то похож на самый простой итальянский серый хлеб, только посуше внутри, но такой же хрустящий. Есть ощущение, что в него добавили смолотые в порошок сушеные травы (возможно, именно поэтому ассоциации с Италией). На вкус абсолютно привычный продукт, никаких насекомых или странностей не заметишь, если не знаешь". Елена Вьюшина, редактор Delfi Woman.

"Мне досталась самая сочная часть — горбушка. Регулярно употреблять такой хлеб я бы не стал, он суховат. Может, с вином он был бы вкуснее. А вообще человек съедает до 430 насекомых в год, они случайно попадают в продукты питания во время производства. Поэтому сверчков в хлебе бояться не надо". Никита Семочкин, редактор социальных сетей.

"Обыкновенная "чиабатта" — корочка, серая мякоть, снаружи присыпан мукой. Если не знать, что там три процента сушеных сверчков — никакой разницы с продукцией Rimi не заметишь. Очень похоже, что это отличный маркетинговый трюк Fazer: совершенно обычный хлеб, чуть дороже, и о нем написали, похоже, вообще все". Анатолий Голубов, главный редактор русской версии DELFI.

Съедобные насекомые: пища будущего?

Считается, что рост численности населения на Земле в ближайшем будущем может привести к нехватке продовольствия. В этом случае придется искать новые виды продуктов, чтобы прокормить человечество. Этот поиск, фактически, уже давно начался.

По разным оценкам, в мире в данный момент в пищу употребляется от 1600 до 1900 видов насекомых (наиболее распространенные отряды — жесткокрылые (жуки) и чешуекрылые (бабочки и моль)). В основном, насекомые входят в рацион жителей стран Африки, юго-восточной Азии, Южной Америки, Австралии и Океании. По данным Всемирной продовольственной организации ООН (FAO), насекомых регулярно едят в 36 африканских странах, в 23 на территории Западного полушария и в 29 странах Азии и в 11 европейских государствах.

Тем не менее, в развитых странах и западном мире традиция употребления насекомых в пищу давно утеряна. Эксперты FAO считают, что объясняется историческими причинами (крупные домашние животные и интенсивное сельское хозяйство вытеснили другие виды продуктов из рациона), а также стремительной урбанизацией (жители городов потеряли связь с природой).

Между тем, сторонники употребления насекомых в пищу приводят сразу несколько аргументов в пользу своей позиции. Так, насекомые могут быть здоровой альтернативой мясу, птице или рыбе, причем они позволяют получать не только протеин, но и кальций, железо и цинк. Разведение насекомых потенциально может нанести меньше вреда окружающей среде (в том числе благодаря меньшим объемам выбросов метана по сравнению с травоядными животными). Поскольку насекомые не являются теплокровными живыми существами, они намного более эффективны с точки зрения конвертации корма в протеин (в 12 раз эффективнее, чем коровы и наполовину — чем свиньи или бройлеры). Кроме того, их можно кормить органическими отходами.

Для жителей Латвии пища из насекомых сегодня выглядит экстремальной экзотикой. Тем не менее, само по себе разведение съедобных насекомых может быть перспективной бизнес-идеей. Так, ведущий исследователь факультета технологии пищевых продуктов Латвийского сельскохозяйственного университета Илга Гедровица начала работу над новым проектом по разведению съедобных насекомых. Правда, не для латвийского рынка, а на экспорт в те регионы, где ощущается дефицит белковой пищи. Результаты планируется представить осенью 2018 года.

"Надежды энтузиастов энтомофагии связаны с тем, что в Западной Европе (включая Финляндию) и в ряде штатов США есть определенный круг людей, которые готовы изменить свои вкусы ради приобщения к действиям, которые они считают прогрессивными и необходимыми для устойчивого развития цивилизации. Это обширная социальная группа, которая исчисляется десятками миллионов человек во всем мире", — пишет Константин Ранкс в издании Fontanka.fi. — Разумеется, что внедрение энтомофагии в развитых странах не является жизненно необходимым процессом, равно как и то, что поедание сверчков богатым Западом никак не поможет страдающим от голода жителям Азии и Африки. Также вряд ли это сможет положительно сказаться на динамике выбросов углекислого газа в атмосферу в глобальном масштабе. Это красивое действие, которое позволяет со сравнительно небольшими затратами почувствовать себя приобщенным к движению за все хорошее".