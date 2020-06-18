Кому довелось побывать в Германии, знают, о чем идет речь. Это популярное в Германии изделие фастфуда: жареная сарделька со специальным соусом на базе кетчупа или томатной пасты и порошка карри.

Новинку в Паланге предложил Дайнюс Друнгилас, работающий в Паланге уже 24 года. Его кафе находится около самого пирса.

Дайнюс сказал, что уже не один год вынашивал эту идею.

"Она заимствована в Германии и Бельгии. Картошка – популярна в Бельгии. А Германия помешана на колбасе. Там они едят эти колбаски с булочками, но нам ближе мясо в сочетании с картошкой. Мы ездили в Германию много раз. Бывали на рождественских ярмарках. Это фастфуд, но вкусная еда", – сказал предприниматель.

"Этот рецепт изобрела одна немка. У нее был бар. Какой-то военный зашел и попросил положить карри. Так и появился этот соус. Блюдо стало популярным. Есть сладкий привкус. Кто не любит карри, тому не понравится", – сказал Дайнюс.

На вопрос, есть ли очереди, он ответил: "Сейчас начало сезона. Не знаю, где есть очереди. И если за картошкой люди стояли, то только потому, что там процесс приготовления дольше".

Дайнюс считает, что Паланга - курорт не для ленивых. "Я бы хотел, чтобы это был активный курорт. Нужен баланс. Если одна вода, жара, еда и напитки, то человек только ест и спит. Я за активный отдых", – сказал он.

Дайнюс рассказал, что за последнее время изменились и отдыхающие в Паланге. "Я начал здесь работать, когда мне было 18 лет. Тогда приезжало много россиян, из Москвы. Они были платежеспособны, хорошие клиенты. Но россияне давно не едут в большом количестве. Менялись потребности клиентов. Если раньше ходили с бутылкой пива, то сейчас это стал семейный курорт.

Если раньше это был город подростков, то сейчас подростки здесь себя неловко чувствуют. Все слишком современное, развитое, социализированное. Люди реагируют друг на друга, есть чувство социальной ответственности", – сказал предприниматель.