Hesburger построит под Каунасом фабрику по производству соусов

"Сеть Hesburger растет на уже имеющемся рынке, мы также подыскиваем другие потенциальные рынки. Мы должны гарантировать стабильную и достаточную доставку продуктов для увеличившейся сети, поэтому наши производственные мощности пополнит еще одна фабрика в Каунасском районе. На ней будут производить майонез и другие соусы для ресторанов нашей сети", – сказала представитель Hesburger Ева Салмела.

По ее словам, сейчас все соусы Hesburger производят в Финляндии. Площадь новой фабрики составит 5600 кв. м, сначала на ней будут производить 1000 т майонеза и других соусов в год.

На фабрике и в логистическом центре создадут 20 рабочих мест, в течение 5 лет их количество удвоится.

За эти годы Hesburger планирует вложить в сеть ресторанов в Литве 5 млн. евро и открыть 7 новых ресторанов. Продажи Hesburger в 2018 г. в Литве составили 29,01 млн. евро – на 24% больше, чем в 2017 г.