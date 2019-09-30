"Сеть Hesburger растет на уже имеющемся рынке, мы также подыскиваем другие потенциальные рынки. Мы должны гарантировать стабильную и достаточную доставку продуктов для увеличившейся сети, поэтому наши производственные мощности пополнит еще одна фабрика в Каунасском районе. На ней будут производить майонез и другие соусы для ресторанов нашей сети", – сказала представитель Hesburger Ева Салмела.
По ее словам, сейчас все соусы Hesburger производят в Финляндии. Площадь новой фабрики составит 5600 кв. м, сначала на ней будут производить 1000 т майонеза и других соусов в год.
На фабрике и в логистическом центре создадут 20 рабочих мест, в течение 5 лет их количество удвоится.
За эти годы Hesburger планирует вложить в сеть ресторанов в Литве 5 млн. евро и открыть 7 новых ресторанов. Продажи Hesburger в 2018 г. в Литве составили 29,01 млн. евро – на 24% больше, чем в 2017 г.
Hesburger построит под Каунасом фабрику по производству соусов
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