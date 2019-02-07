"Первые два ресторана в Вильнюсе и Йонаве будут открыты уже вскоре, поскольку их строительство началось еще в прошлом году, но открытие было перенесено на начало года. Оставшиеся пять откроют двери в Каунасе и Вильнюсе", – отметила в пресс-релизе директор Hesburger по международному развитию Ева Салмела.
В Литве, Латвии и Эстонии компания планирует открыть в этом году в целом 11 ресторанов и инвестировать 7,2 млн евро. Один ресторан планируется открыть в Эстонии, 3 – в Латвии.
По словам Е. Салмелы, до конца этого года во всех Балтийских странах должны действовать 156 ресторанов: в Литве – 58, в Латвии – 50, а в Эстонии – 48.
Продажи компании в прошлом году в Литве выросли на 24% до 29 млн евро, в Латвии – на 16% до 26,1 млн евро, в Эстонии – на 13% до 25 млн евро.
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