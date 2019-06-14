Немецкая кампания Hegelmann Transporte открыла офис под Каунасом у магистрали, ведущей в Клайпеду – в офис площадью 4000 кв. м, рассчитанный на 500 рабочих мест, компания инвестировала 5 млн. евро.
„Hegelmann“ biuras ir sandėliai

Офис открылся в комплексе, в котором уже размещается второй склад Hegelmann Logistics площадью 5300 кв. м. Компания Hegelmann Logistics намерена ускорить расширение в два раза - до конца 2020 г. построит еще два склада, в которые инвестирует 5 млн. евро.

Всего в логистический комплекс под Каунасом на территории в 6 га Hegelmann Group намерена инвестировать 20 млн. евро, общая площадь построек составит 38 000 кв. м. У Hegelmann Group есть также склады в Германии и Франции, в Литве такой проект этой компании - первый.

"У международной группы Hegelmann Group есть филиалы в 15 странах, но именно литовский будет одним из самых крупных и находящихся в стратегическом месте. В Литве у нас есть значимые планы – мы открываем офис, расширяем логистический центр Hegelmann Logistics", – сказали акционеры Hegelmann Group Антон Хегельманн и Зигфрид Хегельманн.

Hegelmann Group завершила 2018 г. оборотом в 420 млн. евро, для сравнения, оборот Hegelmann Transporte в прошлом году составил 209,5 млн. евро, в Литве в компаниях этой группы работают 1500 человек.

„Hegelmann“ biuras ir sandėliai
„Hegelmann“ biuras ir sandėliai

Бизнес

Hegelmann открыла офис под Каунасом, планирует расширение

Немецкая кампания Hegelmann Transporte открыла офис под...

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