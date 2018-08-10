По данным Генпрокуратуры Литвы, на незастроенной части территории бывшего стадиона компания сможет построить только футбольную арену. Однако владелец Hanner Арвидас Авулис ранее говорил, что арену строить не будет.

Вильнюсский участковый суд 10 августа подтвердил мировое соглашение между Hanner, прокурорами и Национальной земельной службой.

"По мнению прокурора, достигнутый компромисс отвечает как интересам общества, так и интересам частной компании. Он принят во избежание нанесения ущерба государству, обществу и арендатору", – сказано в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, компания в течение месяца со дня подписания соглашения обязалась выплатить государству однократную компенсацию.

"У НЗС больше никаких претензий и требований в связи с использованием государственной земли нет. Другую часть государственного участка компания может использовать только для строительства футбольной арены", – сказано в сообщении Генпрокуратуры.