Гусиный рынок проходит здесь уже 9-й год подряд. Такое больше не увидишь нигде в Литве. Это был настоящий праздник с ряжеными, с необычными угощениями.

Торговцы привезли на рынок свой товар. Прилавки буквально ломились под тяжестью гусей, уток, кур и индюков, окороков, колбас и сала. Были и другие товары - сыры всех видов и способов приготовления, и с травами, и с тмином, и печеные и копченые.

Все товары были со знаком культурного наследия, поэтому стоили недешево. Гусиная тушка стоила 40–50 евро.

Килограмм гуся стоит 7–8 евро. А гуси здесь были большие. Обычный гусь для запекания весит 4–5 кг, а Лина Грублене из Рукай привезла 7-килограммового гуся.

Не многим дешевле были утки и куры. Большим спросом на рынке пользовался гусиный жир. Килограмм такого жира у Лины Лукошене стоил 7 евро. Пол-литра топленого жира продавали за 6 евро. Домашние окорочка и сало, колбасы и сосиски стоили по 8 евро. Сладкий домашний сыр продавали по 4–5 евро, копченый 6–7 евро. 100 г яблочного сыра оценивали в 2–3 евро, печенье – 50 евроцентов.

Альгис Грублис из Ломпенай продавал живых гусей по 25 евро. А Йонас Шимукаускас из Палшкяй продавал живых петухов по 10 евро.

Рождественские ярмарки такого типа в Малой Литве начали проводить до Второй мировой войны. Согласно историческим данным, 30 октября 1933 года правительство решило, что лишних гусей у птицеводов должны выкупить чиновники.

До наших дней такое обязательство не дошло, но и сейчас перед Рождеством, в Пагегяй во время ярмарки раздают десятки таких чиновничьих карт. В этом году мэр города Вайдас Бендоравичюс возил их даже в Вильнюс. Торговцы гусями получили 35 карт – такое количество гусей на рынке купили чиновники.

Сохранилась и еще одна традиция – покупка праздничного угощения малоимущим семьям, старикам, детям. Одного из крупных гусей Бендоравичюс отдал в Вильнюс – мальтийцам, которые помогают пожилым людям.

Еще двух гусей местные чиновники купили и передали местному дому опеки.

В этом году на рынке было продано 115 гусей.