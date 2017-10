Гуога требует отстранить главу клуба Lietuvos rytas

"Ситуация, когда клуб тайком подписывает подписывает договор о спонсорстве с концерном, которому прокуроры предъявили подозрения в коррупции, ставит в двусмысленное положение и владельцев клуба, и других спонсоров, и всех вильнюсцев, которые и являются истинными владельцами баскетбольной команды Lietuvos rytas. Я незамедлительно вышлю сообщение акционерам клуба, в котором потребую отстранить от должности исполняющего сейчас обязанности директора клуба Дарюса Гудялиса, а мэра Рямигиюса Шимашюса, представляющего городское самоуправление Вильнюса, которое является крупнейшим акционером Lietuvos rytas, призову незамедлительно предать огласке и этот договор о спонсорстве, и обстоятельства, а также аргументы, почему он был заключен", - сказал порталу А. Гуога. Он сказал, что это должно быть сделано незамедлительно, чтобы не возникали интерпретации о "вероятно отмываемых через баскетбольный клуб деньгах, которые идут на стирку мундира MG Baltic или возглавляемого Р. Шимашюсом Либерального движения". BNS напоминает, что контролирующему 80 предприятий концерну MG Baltic как юридическому лицу предъявлены подозрения в подкупе и торговле влиянием в одном из крупнейших дел о политической коррупции. Подозрения в ней предъявлены и двум партиям - Либеральному движению и Партии труда. В этом деле в подкупе и торговле влиянием подозревается вице-президент MG Baltic, директор компаний MG Baltic Media и Alfa Media Раймондас Курлянскис, во взяточничестве, торговле влиянием и незаконном обогащении подозревается бывший лидер Либерального движения Элигиюс Масюлис. Бывший либерал, член сейма Гинтарас Стяпонавичюс подозревается в этом расследовании в злоупотреблениях, экс-либерал и экс-парламентарий, бывший член горсовета Вильнюса Шарунас Густайнис - во взяточничестве, один из бывших лидеров Партии труда, экс-парламентарий Витаутас Гапшис подозревается во взяточничестве и торговле влиянием. После предъявления подозрений Э. Масюлису исполнявший тогда обязанности вице-председателя Либерального движения А. Гуога стал временным руководителем партии. После резонансных заявлений, из-за которых А. Гуогу хотели исключить из партии, он сам вышел из Либерального движения.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.