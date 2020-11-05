ГСРЭЛ: Латвия и Эстония пока не могут торговать российской электроэнергией

Это означает, что Латвия и Эстония не могут торговать электроэнергией через свои перемычки ЛЭП с Россией.
По данным Государственного совета по регулированию энергетики Литвы (ГСРЭЛ), со вторника, когда произошел запуск Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, должна действовать старая методика, утвержденная в 2018 году, согласно которой пропускная способность для торговли Балтийских стран с Россией и Беларусью, за исключением Калининградской области, составляет ноль мегаватт.
Совет утверждает, что с началом деятельности БелАЭС во вторник, как литовская компания Litgrid, так латвийский и эстонский операторы применяют методику 2018 года, и не торгуют ни с Россией, ни с Беларусью.
ГСРЭЛ информировал операторов Балтийских стран, Еврокомиссию и биржу электроэнергии Nord Pool о том, что новая трехсторонняя методика вступит в силу только после утверждения регуляторами всех трех стран.
Совет до 5 ноября консультируется по этой методике с участниками рынка. Когда она будет рассмотрена, пока не ясно.
Эстонский оператор Elering сообщил, что торговля электроэнергией с Россией через латвийско-российскую перемычку, пропускная способность которой почти вполовину меньше, чем литовско-белорусской перемычки, начнется 5 ноября.
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