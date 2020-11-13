ГСРЭ: литовские потребители уже заплатили за электроэнергию с БелЭАС на прошлой неделе

Жилене сказала, что после того, как Литва прекратила торговлю белорусской электроэнергией, часть произведенной на БелАЭС электроэнергии в Литве уже превратилась в деньги, только не ясно, столько точно.

"На сегодняшний день, поскольку нет ни системы сертификатов, с помощью которой можно было бы убедиться, какая это электроэнергия, то реально, да – уже на сегодняшний день потребители в какой-то степени заплатили за электроэнергию, произведенную БелАЭС", – сказала Жилене BNS в пятницу.

По ее словам, электроэнергия, произведенная в Беларуси, физически попадает в Литву по причине дефицита рынка, фактически она скупается на бирже в Латвии.

"Вся электроэнергия течет по белорусско-литовской перемычке, и получается, что физически электроэнергия поступила из Беларуси, из России не поступила, и этот физический поток электроэнергии уже продается в Латвии. Электроэнергия, которая попала из Беларуси, превращается в реальные деньги, за которые платят литовские потребители", – пояснила глава ГСРЭ.

Она отмечает, что фактические данные свидетельствуют о том, что Латвия и Эстония после запуска БелАЭС экспортировали часть импортированной из России электроэнергии обратно в Россию, поскольку она им не нужна.

Поэтому, по словам главы совета, пропускная способность для торговли из России в Латвию и Эстонию, где основную часть потребности в электроэнергии обеспечивает местное производство, нужно выдавать лишь в том объеме, насколько это требует потребление в Латвии и Эстонии. На основе такого же принципа сейчас осуществляется торговля между Литвой и Калининградской областью.

"Если физический поток идет через перемычки Латвии, Эстонии, России в Латвию и Эстонию, то для такого физического потока следует выдать пропускные способности для торговли. Настолько, насколько электроэнергии поставляется из России в Латвию и Эстонию", – подчеркнула Жилене.

По ее словам, хотя латвийский и эстонский регуляторы, уже утвердили новую методику торговли с третьими странами, и считают ее действительной, ГСРЭ в данный момент не видит возможности ее утвердить.

"Не выполнено ни одно условия – не сокращена пропускная способность, не предусмотрено исключение литовской инфраструктуры, если считать пропускную способность в торговле с Россией, поскольку система сертификатов не создана", – сказала Жилене.