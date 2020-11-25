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Средняя цена на импортируемый природный газ в первом полугодии нынешнего года достигала 10,12 евро за мегаватт-час - на 54% меньше, чем за такой же период прошлого года, сообщает Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ).
ГСРЭ: цена на импортируемый газ за год снизилась на 54%
© Reuters / Scanpix

В общей сложности за шесть месяцев этого года участники рынка импортировали 15,145 тераватт-часа газа - на 19,4% больше, чем в первой половине 2019 года. Затраты на импортирование газа сократились на 30,7% до 82,719 млн евро.

Объемы передачи газа литовским потребителям в январе-июне достигали 12,556 тераватт-часа и были примерно такими же, как и в первом полугодии прошлого года (12,551 тераватт-часа), однако объемы транспортировки в другие страны ЕС возросли более чем вдвое - до 2,524 тераватт-часа. Масштаб транзита газа составил 12,353 тераватт-часа.

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В общей сложности в первой половине нынешнего года по передающей системе Литвы было транспортировано 27,433 тераватт-часа газа - на 0,8% больше, чем в январе-июне прошлого года.

Из-за снижения цен на газ на международных рынках росло число клиентов Клайпедского терминала сжиженного природного газа и объемы регазификации: в январе-июне нынешнего года было регазифицировано 11,046 тераватт-часа газа - на 85,3% больше, чем за такой же период прошлого года.

Потребление газа в первом полугодии 2020 года составило 12,484 тераватт-часа и оставалось примерно таким же, как в первой половине прошлого года (12,483 тераватт-часа).

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