Грузовой маршрут поезда из Клайпеды в Киев планируется продлить до Одессы

Первый состав, состоящий из 92 условных контейнеров (двадцатифутовых эквивалентов, ДФЭ) во вторник отправился с клайпедской станции Драугисте в Киев. Он доставит различные грузы – бумагу, удобрения, бытовую химию и прочие товары.
Глава компании – оператора поезда Intermodal container service Гедиминас Кунцявичюс утверждает, что перевозка контейнеров из Клайпеды в Киев сократилась с 5-7 суток до полутора.
Планируется, что поезд будет курсировать из Клайпеды в Киев еженедельно, ежегодно он будет перевозить более 10 тыс. ДФЭ.
В прошлом году грузопоток между Литвой и Украиной по железной дороге вырос на 3,3%. За четыре месяца этого года он увеличился в два раза до 143 тыс. тонн.
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