Грузовой маршрут поезда из Клайпеды в Киев планируется продлить до Одессы

Во вторник официально был отрыт маршрут регулярных контейнерных грузовых перевозок по железной дороге из Клайпеды и Киев. Компания Lietuvos gelezinkeliai ("Литовские железные дороги", ЛЖД) утверждает, что в будущем планируется продлить его до Одессы, и объединить Клайпедский порт с крупнейшим портом Украины.
Lietuvos gelezinkeliai
© Lietuvos geležinkeliai

Первый состав, состоящий из 92 условных контейнеров (двадцатифутовых эквивалентов, ДФЭ) во вторник отправился с клайпедской станции Драугисте в Киев. Он доставит различные грузы – бумагу, удобрения, бытовую химию и прочие товары.

Глава компании – оператора поезда Intermodal container service Гедиминас Кунцявичюс утверждает, что перевозка контейнеров из Клайпеды в Киев сократилась с 5-7 суток до полутора.

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Планируется, что поезд будет курсировать из Клайпеды в Киев еженедельно, ежегодно он будет перевозить более 10 тыс. ДФЭ.

В прошлом году грузопоток между Литвой и Украиной по железной дороге вырос на 3,3%. За четыре месяца этого года он увеличился в два раза до 143 тыс. тонн.

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