Грузопоток в Литве в прошлом году вырос на 16%

Только в четвертом квартале прошлого года, по сравнению с тем же кварталом 2016 года, грузопоток вырос на 15,8% до 33,108 млн тонн, сообщил Департамент статистики.
В четвертом квартале внутренние грузоперевозки составили 12,7 млн тонн, что на 3,5% больше, чем в октябре-декабре 2016 года, объемы международных грузоперевозок за год выросли на 25,2% до 20,4 млн тонн.
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