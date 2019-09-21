Только во втором квартале, по сравнению с тем же периодом прошлого года, грузоперевозки выросли на 8% до 42,5 млн тонн, сообщил Департамент статистики.

В первом полугодии, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем грузов, перевезенных наземным транспортом, вырос на 12,8% до 50,293 млн тонн, перевозки по железной дороге сократились на 1% до 26,9 млн тонн, перевозки по морю выросли на 12,7% до 3,156 млн тонн.