Грузоперевозки в Литве в I квартале выросли на 4%

Внутренние перевозки в первом квартале составили 13 млн тонн, что на 1,3% больше, чем в январе-марте 2019 года, объемы международных грузоперевозок за год выросли на 5,4% до 26,8 млн тонн, сообщил Департамент статистики.
В этом году грузовые потоки автотранспорта выросли на 11,2% до 25,629 млн тонн, железнодорожного – сократились на 11,7% до 12,024 млн тонн, морского – выросли на 36,6% до 2,049 млн тонн.
Внутренним водным транспортом в первом квартале перевезено 143,2 тыс. тонн грузов (на 3,3% больше), литовские авиакомпании перевезли 100 тонн грузов и почты (на 13,2% больше).
Основная часть железнодорожных грузов в первом квартале доставлялась из и в Беларусь (62,7%), Россию (17,6%), Украину (10,5%). Грузы автомобильным транспортом в основном следовали в или из Латвии (32,4%), Польши (13,3%) и Германии (11,3%).
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