Перевалка наливных грузов в этом году составила 2,398 млн тонн - на 15,4% меньше, чем в прошлом году, навалочных грузов - 5,312 млн тонн, или на 16,3% больше. Кроме того, перевалка генеральных грузов выросла на 26% до 4,383 млн тонн, сообщает Дирекция Клайпедского порта.
В январе-марте 2019-го в Клайпедский порт прибыло 1643 судна - на 2% или на 33 судна больше, его посетили 38,6 тыс. пассажиров - на 6,4% или 2,3 тыс. пассажиров больше, чем год назад.
Грузооборот в Клайпедском порту вырос в этом году на 11% до 12,1 млн т
За первые три месяца этого года в Клайпедском порту...
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