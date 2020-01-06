Директор по маркетингу и общим делам порта Артурас Друнгилас прогнозирует, что в этом году погрузки также незначительно сократятся.

"Результат обусловлен истечением во второй половине года договора с белорусского производителя удобрений "Беларуськалий" с Индией и Китаем. Был промежуток, когда был заключен договор с индийским импортером, и сейчас до сих пор нет договора с Китаем", – сказал BNS А. Друнгилас.

По предварительным данным, в прошлом году Клайпедский морской порт перевалил 46,22 млн тонн грузов – на 0,8% меньше, чем в 2018 году (46,58 млн тонн), когда был поставлен рекорд погрузок. сообщила дирекция порта.

А. Друнгилас сказал, что оценивает показатель прошлогодних погрузок как хороший, поскольку в 2019 году ожидалось еще более значительное сокращение.

"Я очень хорошо оцениваю (минувший год – BNS), поскольку он был близок к 2018-ому. Мы ожидали снижение результата, поскольку вокруг в регионе порты также сокращали обороты", – сказал А. Друнгилас.

Он прогнозирует, что в этом году погрузки также сократятся и будут меньше 1,5 млн тонн.

"Еще нет контракта с Китаем о сыпучих удобрениях, а они составляют около 20-22% оборота порта. Когда будет этот контракт – ожидается что в марте, но на самом деле, жизнь покажет", – сказал А. Друнгилас.

"Мы отмечает стагнацию потребительских товаров в регионе, потребление не растет, мы видим, что оборот контейнеров может сократиться", – добавил он.

По словам А. Друнгиласа, в прошлом году погрузки сыпучих удобрений сократились на 370 тыс. тонн, контейнерные погрузки – на 270 тыс. тонн, погрузки нефтепродуктов – на 580 тыс. тонн. Между тем, погрузки зерна выросли на 1,6 млн тонн, а импорт сжиженного природного газа – почти на 700 тыс. тонн.