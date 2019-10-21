"Группа SBA искала еще одну сферу бизнеса, которая могла бы быть связана с ее деятельностью. Строительный сектор консервативен и по большей части не очень отличается инновациями. Мы планируем создать, не боюсь сказать этого, предложить рынку новую концепцию домов. Особое внимание будет уделено инновациям, а приоритет – экология", – сказал президент SBA Арунас Мартинкявичюс.

Модульные дома – решение проблемы нехватки жилья и глобального потепления. По имеющимся данным, в Западной Европе и Скандинавии не хватает сотен тысяч, даже миллионов единиц жилья. Проблема усугубляется быстрой урбанизацией, старением общества и увеличением числа хозяйств, состоящих из одного человека. Нового жилья строят немного: в большинстве стран Западной Европы не хватает работников строительного сектора, поэтому он не может удовлетворить существующие потребности. Модульные дома уменьшат потребности в жилье в течение более короткого срока за счет быстрого автоматизированного производства, тщательного проектирования, строгого контроля качества, эффективного управления бюджетом и точного его планирования.

Задача SBA Modular сократить цикл строительства наполовину. На фабрике будут производить на 90% законченные жилые пространства с полной отделкой и возможностью установки всей мебели.

По данным исследований, модульное строительство выделяет наполовину меньше тепла, снижает до минимума количество отходов, позволяет использовать возобновляющиеся ресурсы.

Над этим проектом группа SBA работала с компанией The Boston Consulting Group.

Инвестиции в новую фабрику составят до 50 млн. евро. SBA Modular окажет значительное воздействие на регион, в котором будет развивать свою деятельность – компания планирует создать 450 рабочих мест.

Директор компании SBA Modular - Паулюс Невинскас. "Работы продвигаются на максимальной скорости. Мы сейчас решаем вопрос места для осуществления этой инвестиции, проектируем здание фабрики и производственные линии, расширяем базу производства. Строительство фабрики займет около двух лет", – сказал глава SBA Modular.

Планируется, что большая часть продукции компании пойдет на экспорт в Скандинавию, Германию и на рынки других европейских стран.