Хотя МИД утверждает, что экспорт продуктов питания в Крым не противоречит санкциям Евросоюза (ЕС) в отношении России, представитель оппозиционных консерваторов заявила, что бизнес В. Матийошайтиса "наживается на оккупации".

Менеджер Viciunu grupe по коммуникациям Миндаугас Сницорюс во вторник сказал BNS, что "мы говорим не о каком-то вооружении, продуктах инженерии или энергетики, а о жизненно важных - продуктах питания, которые прежде всего употребляют рядовые жители Крыма, проживавшие на этой территории и до начала конфликта из-за полуострова".

"Работая с мировыми торговыми сетями, производители продукции не могут выбирать или указывать, в каких конкретно регионах торговать их продукцией можно, а в каких - нет", - сказал М. Сницорюс.

По его словам, занимающаяся оптовой торговлей в Грузии, России и Армении дочерняя компания группы Baltko поставляет действующим в России французской торговой сети Auchan, германской сети METRO Cash & Carry, а они распределяют продукты по всем торговым точка по своему усмотрению.

"Как многие другие международные компании западного капитала, эти торговые сети не прекращали свою деятельность в Крыму и поставляют туда нашу продукцию - решение принадлежит самим торговцам", - сказал представитель Viciunu grupe.

"Другую часть продукции Baltko продает не напрямую, а примерно ста дистрибьюторам, которые также распространяют товары в разных регионах на свое усмотрение - обычно там, где у них есть давние наработки с местными торговцами, несколько из них также распространяют наши изделия в Крыму", - добавил он.

Новостной портал alfa.lt на прошлой неделе обнародовал фотографии, на которых изображена продукция Viciunu grupe в крымских магазинах.

Парламентский консерватор Радвиле Моркунайте-Микуленене в распространенном в понедельник сообщении утверждает, что принадлежащий мэру Каунаса бизнес "спокойно работает с теми, которые приносят тысячам боль каждый день".

По ее словам, продажа продукции Viciunu grupe в Крыму "вызывает вопросы не только об ответственности и морали этого политика (В. Матийошайтиса - BNS), но и может негативно сказаться на репутации Литвы в Украине и в других странах, а также на эффективности внешней политики Литвы".

МИД утверждает, что продажа продукции Viciunu grupe или ее экспорт не ограничена санкциями.

"Однако МИД не рекомендует литовским предприятиями развивать бизнес в Крыму - с учетом факта незаконной аннексии Крыма и создаваемых им рисков", - сказала BNS пресс-атташе министра иностранных дел Линаса Линкявичюса Раса Якилайтене.

Санкции ЕС предусматривают запрет на импорт товаров, произведенных в Крыму, если Украина не предоставила им сертификаты происхождения. Также запрещено экспортировать в Крым определенные товары и технологии по трем секторам - транспорту, телекоммуникациям и энергетике.

Россия аннексировала полуостров Крым в 2014 году.