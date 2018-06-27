Компания, которой принадлежит гродненский аэропорт, ведет переговоры с лоукостами, рассказал TUT.BY замминистра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.
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— Гродненский аэропорт мы рассматриваем для привлечения лоукост-компаний, — рассказал заместитель министра Алексей Ляхнович.

По его словам, сейчас «Белаэронавигация», которой принадлежит гродненский аэропорт, ведет также переговоры и с другими авиакомпаниями.

— Этот аэропорт мы рассматриваем как приближенный к Вильнюсу, для того чтобы немного «перебить» пассажиропоток, который от нас уезжает туда, — объяснил замминистра.

— С какими авиакомпаниями ведутся переговоры? С российскими или с европейскими?

— С европейскими. Есть протокол о намерениях, есть подписанные документы, в том числе и с польскими компаниями, с AirBaltic ведем переговоры — возможно, получится.

Замминистра отметил, что ведет переговоры предприятие, поэтому пока сложно сказать, когда именно будет результат:

— Мы, со своей стороны, как авиационные власти готовы выдать разрешительные документы.

Если гродненский аэропорт планируют сделать площадкой для лоукостов, то брестский, по планам, мог бы специализироваться на полетах в Польшу и Россию. Путешествующие в/из Польши получили бы возможность не стоять в очередях на границе, а путешествующие в Россию могли бы вылететь в Москву, Санкт-Петербург, не заезжая в Минск.

В прошлом году, по данным Минтранса, областные аэропорты обслужили порядка 75 тысяч пассажиров, в этом — по плану сто тысяч.

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