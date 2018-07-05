Судно принадлежит компании Barta. Оно ходит по одному маршруту – от моста короля Миндаугаса мимо Зеленого вниз по реке до Литовского эдукологического университета, там оно разворачивается и идет назад. Если заказывают все судно целиком для какого-то праздника, тогда Ryga может направляться в Валакампяй или Вяркяй.

"Раньше было три судна. Из них осталось одно – "Рига". Его купили 10–15 лет назад и начали развивать этот бизнес – перевозку пассажирах на внутренних водах. У нас есть судно в Тракай, понемногу все расширяется, сейчас одно судно в Каунасе, а это в Вильнюсе уже 10–15 лет.

Судно старое и оригинальных деталей на нем немного, его как лего поднимают на берег, разрезают. Это антиквариат. Скажем так, антикварное украшение города, единственное в своем роде", – рассказал глава компании Ляонас Бенетис.

Вильнюсский центр информации для туристов указывает, что если набирается группа из 10 человек, то Ryga может курсировать каждый час с 11 до 20 ч. Это развлечение популярно среди семей и туристов, но в последнее время количество желающих снизилось. Виной тому, по мнению владельцев судна, эмиграция. По словам Бенетиса, сам город речным пароходством не интересуется. Однако в последнее время суда все чаще заказывают для проведения различных праздников.

"Это развлечение по-прежнему популярно среди компаний, организующих вечеринки для работников, для празднования дней рождения, девичников, мальчишников, выпускных в детских садах и школах. Раньше больше клиентов было из Вильнюса, а сейчас - со всей Литвы. Парадокс в том, что в рабочие дни судно больше рейсов делает в утренние часы, тогда больше туристов. Субботу и воскресенье мы называем семейными днями – бабушки, родители с детьми. Но в целом желающих стало меньше", – заметил он.

Билет для взрослого стоит 12, для ребенка - 6 евро (для детей до 5 лет - бесплатно). Аренда всего судна обходится в 350 евро в час без НДС. Это недешевое удовольствие, но на судне могут разместиться 100 человек.

О безопасности пассажиров заботится команда.

"Может, кажется, что на судне за вами никто не наблюдает, но на самом деле экипаж здесь и всегда предупреждают пассажиров, если они ведут себя небезопасно, например, встают на стул и т.д. На капитане лежит большая ответственность", - сказал Бенетис.

Судном обычно управляет один из 4 капитанов. В тот вечер, когда проходила беседа, работал капитан из Беларуси. Капитана найти нелегко, поскольку это нечастая профессия, да и эмиграция способствовала сокращению числа потенциальных работников.

"Это редкая специальность. Найти у нас в Литве человека, который может управлять пассажирским судном, у которого есть все дипломы, очень сложно. <...> Мы - одна из крупнейших компаний, работающих во внутренних водах, эта специальность непопулярна, поскольку нет традиций. Нет рынка, уже нет людей", – сказал Бенетис.

"В Вильнюсе есть зимний порт. Его так называют. На деле - порта нет, только залив. Нерис отличается сильным течением, бывает ледоход. Лед - большая сила. Летний сезон начинается с 15 апреля, а 1 ноября завершается навигационный сезон, мы перебираемся в зимний порт" – рассказал он.