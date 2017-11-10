Крупнейшая греческая авиакомпания Aegean Airlines отозвала планирующиеся на лето следующего года рейсы из греческой столицы Афин в Вильнюс и обратно.
© DELFI / Kęstutis Cemnolonskis

Представитель по связям с общественностью компании-оператора аэропортов Литвы Индре Балтрушайтене сообщила, что в среду получено сообщение компании об отзыве запланированного маршрута.

"Они сообщили, что по экономическим причинам компании не выгодно осуществлять эти рейсы", - сказала И. Балтрушайтене.

Aegean Airlines в сентябре сообщила о намерениях с июня следующего года летать по маршруту Вильнюс-Афины. Через месяц ирландская и венгерские бюджетные авиакомпании Ryanair и Wizz Air также заявили о планах летать по этому маршруту.

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