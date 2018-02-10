Эстонские работники по сравнению с латвийскими и литовскими обложены налогами меньше всего. Самая большая налоговая нагрузка — в Латвии.
Это показывают данные анализа информационных центров финансовых дел Swedbank в Эстонии, Латвии и Литве, пишет Ärileht со ссылкой на латвийский Delfi.
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Зарегистрированные (2) Анонимные (5)
Eurostar открывает прямой маршрут Лондон-Амстердам
Компания Eurostar, чьи поезда ходят по туннелю под...
ГРАФИК: В какой из стран Балтии государство забирает из зарплаты работников больше всего? (7)
Эстонские работники по сравнению с латвийскими и...
Мир завоевывает созданная литовцами технология (48)
Снизить количество старых покрышек можно за счет их...
Съезд фермеров Литвы: сложилась самая сложная ситуация за 27 лет (49)
9 февраля на Йонавской спортивной арене собрались...
Литовские железные дороги будут разделены на три отдельных компании (25)
Государственная железнодорожная компания Литвы "...
TOP новостей
Интервью с Юршенасом: я один извинился за советское прошлое (156)
У патриарха литовской политики 79-летнего Чесловаса...
Масленица в Румшишкес: от традиций до трехцветных блинов (4)
10 февраля в Литве отмечают Масленицу – это веселый...
Излюбленное место паневежских бабушек: самый дорогой коктейль стоит 1 евро (7)
В Старом городе Паневежиса находится молочный бар,...
ГРАФИК: В какой из стран Балтии государство забирает из зарплаты работников больше всего? (7)
Эстонские работники по сравнению с латвийскими и...
Погода: в выходные особых перемен не ожидается (1)
В выходные дни в Литве ожидается спокойная погода с...