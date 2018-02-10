Это показывают данные анализа информационных центров финансовых дел Swedbank в Эстонии, Латвии и Литве, пишет Ärileht со ссылкой на латвийский Delfi.











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