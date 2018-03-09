Представители Министерства транспорта и коммуникаций такие обвинения отрицают, говоря, что были проведены современные работы по моделированию и предложены инновационные и самые действенные решения.

Цель реконструкции проста – под Каунасом отделить городской и транзитный путь транспорта. В реальности все гораздо сложнее и стоит недешево. Планируют сносить мосты и виадуки, строить новые и т.п.

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В поле внимания оказались два моста, по которым проходит самое оживленное в Литве движение. По подсчетам, по участку A1 от перекрестка Бирулишкяй до Via Balticа, куда входит и Клебонишкский мост, ежедневно в среднем проезжает больше 57 000 автомобилей. Максимальный показатель – 64 000.

В первую очередь планируется строительство двухполосного нового моста со стороны Клебонишкиса. Тогда частично снесут находящийся по середине самый старый мост, а на его месте построят совершенно новый четырехполосный мост для транзитного транспорта.

"Все это лучше, чем ничего, но у них нет подсчета потока транспорта и его размещения. Все знают, что здесь транзит составляет всего 25%. Так точно ли для этих 25% нужен четырехполосный мост, а 75% - еще столько же. Это не самое лучшее решение", - сказал глава администрации Каунасской мэрии Гинтарас Петраускас, удивленный тем, что не были оценены представленные подсчеты потоков транспорта.

Работы первого этапа планируют выполнить в течение 5 лет. Это значит, что до 2023 года построят два новых моста, а один частично снесут.

"Сроки нас беспокоят. Они уверяют, что строительство начнется в сентябре этого года, а проекта еще нет. Мы говорили со специалистами, теоретически можно подготовить проект за 6 месяцев, но лишь теоретически. В случае с госзакупками теория никогда не работает", - не скрывал Петраускас.

По подсчетам, все работы обойдутся в 47 млн. евро, но министерство эту сумму не утвердило.

Министерство представило иные подсчеты. Утверждают, что часть транзита составляет больше четверти.

"Часть транзита составляет 30-40%, но 25% не снижается, были проведены исследования. Надо упомянуть, что здесь сталкиваются интересы двух сторон – города и государства. Для решения проблемы надо разделить потоки и так решить обе проблемы", - сказал DELFI представитель Министерства транспорта и коммуникаций Эвалдас Моркунас.