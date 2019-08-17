Этот рост поступлений обусловлен переводом части взносов государственного социального страхования в подоходный налог, сообщил Минфин.

Поступления в госбюджет составили 5,106 млрд евро – на 1,8% (88,5 млн евро) больше, чем прогнозировалось. Они составили 58,9% годового плана.

Поступления налогов в этом году составили 4,664 млрд евро и были на 1,1% больше. Налога на добавленную стоимость поступило 2,228 млрд евро – на 1,9% меньше.

Поступления подоходного налога в этом году составили 1,875 млрд евро – на 5% больше, акцизов поступило 855,8 млн евро – на 1,2% больше, налога на прибыль – 459 млн евро или на 3,3% больше.

Доходная часть бюджета 2019 года (без учета средств Евросоюза (ЕС)) составляет 8,668 млрд евро, с учетом средств ЕС – 10,589 млрд евро.