Доходы государственного и муниципальных бюджетов Литвы в январе-июле этого года составили 6,247 млрд евро или на 3,1% (189,8 млн евро) больше, чем планировалось, и на 22,7% больше, чем ха такой же период прошлого года.
Eurai
© Shutterstock

Этот рост поступлений обусловлен переводом части взносов государственного социального страхования в подоходный налог, сообщил Минфин.

Поступления в госбюджет составили 5,106 млрд евро – на 1,8% (88,5 млн евро) больше, чем прогнозировалось. Они составили 58,9% годового плана.

Поступления налогов в этом году составили 4,664 млрд евро и были на 1,1% больше. Налога на добавленную стоимость поступило 2,228 млрд евро – на 1,9% меньше.

Статьи по теме:
Владимир Скрипов. Эстония: обыкновенное миниатюрное чудо  (49)
Предприниматель: министерский городок в Литве может превратиться в объект насмешек  (25)

Поступления подоходного налога в этом году составили 1,875 млрд евро – на 5% больше, акцизов поступило 855,8 млн евро – на 1,2% больше, налога на прибыль – 459 млн евро или на 3,3% больше.

Доходная часть бюджета 2019 года (без учета средств Евросоюза (ЕС)) составляет 8,668 млрд евро, с учетом средств ЕС – 10,589 млрд евро.

Статьи по теме:

Виктор Воронцов. Литва — страна возможностей. О транспорте (65)

Я долго собирался с духом, чтобы написать эту серию...

Бизнес

Литва ждет притока инвесторов из ФРГ (4)

Товарообмен между Германией и Литвой в 2018 году...

В Клайпеду идет большой груз СПГ (20)

В Клайпеду в начале следующей недели придет новый груз...

Французская Idex покупает Danpower Baltic (1)

Контролируемая одной из крупнейших в Европе...

Государство и муниципалитеты Литвы в этом году получили 190 млн евро доходов сверх плана (6)

Доходы государственного и муниципальных бюджетов...

Литовский рынок подержанных автомобилей в этом году вырос на 4% (2)

В Литве за семь месяцев этого года зарегистрировано...

TOP новостей

В Литве через продукты питания распространяются опасные инфекционные болезни (3)

В Литве в этом году участились случаи возникновения...

Государство и муниципалитеты Литвы в этом году получили 190 млн евро доходов сверх плана (6)

Доходы государственного и муниципальных бюджетов...

В Клайпеду идет большой груз СПГ (20)

В Клайпеду в начале следующей недели придет новый груз...

Рапшис и Шидлаускас в Сингапуре уверенно вплыли в финал

На отборе проходящего в Сингапуре третьего этапа...

В Литву грядёт тропическая погода (2)

В субботу погодные условия в Литве будут...