Доходы государственного и муниципального бюджетов Литвы за период с января по июнь составили 5,344 млрд евро – на 3,4% (174,1 млн евро) больше, чем планировалось, сообщил Минфин.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Поступления в госбюджет составили 4,366 млрд евро – на 2,2% (92,1 млн евро) больше, чем прогнозировалось, налоговые поступления в госбюджет составили 3,968 млрд евро и были на 1,5% (57,6 млн евро) больше, чем прогнозировалось.

Поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) в этом году составили 1,842 млрд евро – на 1% (18,8 млн евро) меньше плана. Как сообщает Минфин, снижение доходов НДС обусловлено ускоренным возвращением переплаты НДС налогоплательщикам.

Статьи по теме:
Компании, работающие с недвижимостью, нацелились на деньги студентов  (15)
Налоговая амнистия в Литве принесла в бюджет 28 млн. евро  (1)

За все подакцизные товары в этом году было получено 737,7 млн евро – на 3% (21,5 млн евро) больше, чем прогнозировалось, поступления налога на прибыль составили 450 млн евро – на 1,3% (5,7 млн евро) больше.

Поступления подоходного налога в госбюджет и муниципальные бюджеты в январе-июне были 1,568 млрд евро – на 3,9% (58,2 млн евро) больше, чем прогнозировалось.

Доходная часть госбюджета Литвы 2019 года (без учета средств финансовой помощи Евросоюза (ЕС)) составляет 8,668 млрд евро, с учетом средств ЕС – 10,59 млрд евро.

Статьи по теме:

Сколько налогов в бюджет заплатил 1% самых богатых жителей Литвы (20)

К жителям с очень большими доходами в Литве относится...

Бизнес

Шефчович: финансирование Евросоюзом синхронизации должно быть достаточным

В связи с синхронизацией странами Балтии своих...

Государство и муниципалитеты Литвы в этом году получили 174 млн евро доходов сверх плана (1)

Доходы государственного и муниципального бюджетов...

Цены на грибы в Литве в этом сезоне поражают (3)

Несмотря на то, что некоторые жители Литвы делятся в...

Прибыль НК Orlen Lietuva в этом году выросла на 24% до 41 млн евро (3)

За шесть первых месяцев этого года контролируемая...

В Клайпеду прибывает новый небольшой груз СПГ из Высоцка (5)

В четверг в Клайпедский порт должен прибыть новый...

TOP новостей

Легендарные домики в Швянтои: экономные люди могут недорого прожить здесь всю неделю (56)

Лето – настоящее время отпусков, жители Литвы ищут,...

Жители калининградского курорта о туристах из Литвы: они приезжают ради дешевого алкоголя (99)

Светлогорск считается основным курортом...

Задержанный в Литве по делу о "грязной нефти" российский предприниматель попросил политического убежища (25)

Сотрудники литовской полиции задержали в Вильнюсе...

Житель Литвы попал в абсурдную ситуацию: покойный отец купил автомобиль и совершил ДТП (4)

Один штраф за другим, разные города, разные марки машин,...

Треть ДТП в Литве совершают молодые водители (4)

Молодые водители совершают треть всех ДТП в Литве ....