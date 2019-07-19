Поступления в госбюджет составили 4,366 млрд евро – на 2,2% (92,1 млн евро) больше, чем прогнозировалось, налоговые поступления в госбюджет составили 3,968 млрд евро и были на 1,5% (57,6 млн евро) больше, чем прогнозировалось.
Поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) в этом году составили 1,842 млрд евро – на 1% (18,8 млн евро) меньше плана. Как сообщает Минфин, снижение доходов НДС обусловлено ускоренным возвращением переплаты НДС налогоплательщикам.
За все подакцизные товары в этом году было получено 737,7 млн евро – на 3% (21,5 млн евро) больше, чем прогнозировалось, поступления налога на прибыль составили 450 млн евро – на 1,3% (5,7 млн евро) больше.
Поступления подоходного налога в госбюджет и муниципальные бюджеты в январе-июне были 1,568 млрд евро – на 3,9% (58,2 млн евро) больше, чем прогнозировалось.
Доходная часть госбюджета Литвы 2019 года (без учета средств финансовой помощи Евросоюза (ЕС)) составляет 8,668 млрд евро, с учетом средств ЕС – 10,59 млрд евро.
Шефчович: финансирование Евросоюзом синхронизации должно быть достаточным
В связи с синхронизацией странами Балтии своих...
Государство и муниципалитеты Литвы в этом году получили 174 млн евро доходов сверх плана (1)
Доходы государственного и муниципального бюджетов...
Цены на грибы в Литве в этом сезоне поражают (3)
Несмотря на то, что некоторые жители Литвы делятся в...
Прибыль НК Orlen Lietuva в этом году выросла на 24% до 41 млн евро (3)
За шесть первых месяцев этого года контролируемая...
В Клайпеду прибывает новый небольшой груз СПГ из Высоцка (5)
В четверг в Клайпедский порт должен прибыть новый...
TOP новостей
Легендарные домики в Швянтои: экономные люди могут недорого прожить здесь всю неделю (56)
Лето – настоящее время отпусков, жители Литвы ищут,...
Жители калининградского курорта о туристах из Литвы: они приезжают ради дешевого алкоголя (99)
Светлогорск считается основным курортом...
Задержанный в Литве по делу о "грязной нефти" российский предприниматель попросил политического убежища (25)
Сотрудники литовской полиции задержали в Вильнюсе...
Житель Литвы попал в абсурдную ситуацию: покойный отец купил автомобиль и совершил ДТП (4)
Один штраф за другим, разные города, разные марки машин,...
Треть ДТП в Литве совершают молодые водители (4)
Молодые водители совершают треть всех ДТП в Литве ....