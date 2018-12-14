Доходы госбюджета в этом году были 6,2 млрд евро - на 0,8% (50,2 млн евро) больше, чем планировалось, сообщил Минфин.

Поступления НДС в этом году составили 3,288 млрд евро - на 0,7% (23,4 млн евро) больше, чем прогнозировалось, поступления акцизов составили 1,32 млрд евро - на 1% (14 млн евро) меньше плана.

Поступления налога на прибыль составили 553,1 млн евро - на 1,8% (10,3 млн евро) меньше, чем прогнозировалось, поступления подоходного налога в госбюджет и бюджеты самоуправлений в этом году составили 1,594 млрд евро - на 0,2% (2,7 млн евро) больше, чем прогнозировалось.

Другие поступления в госбюджет составили 583,2 млн евро - на 3,1% (17,5 млн евро) больше, чем прогнозировалось.

Доходная часть госбюджета Литвы 2018 года (без учета средств помощи Евросоюза (ЕС)) составляет 6,767 млрд евро, с учетом средств помощи ЕС - 9,071 млрд евро.