Доходы государственного и муниципальных бюджетов Литвы в январе-ноябре составили 7,902 млрд евро - на 1,6% (121,1 млн евро) больше, чем планировалось.
Naglis Puteikis, Algirdas Butkevičis
© DELFI / Andrius Ufartas

Доходы госбюджета в этом году были 6,2 млрд евро - на 0,8% (50,2 млн евро) больше, чем планировалось, сообщил Минфин.

Поступления НДС в этом году составили 3,288 млрд евро - на 0,7% (23,4 млн евро) больше, чем прогнозировалось, поступления акцизов составили 1,32 млрд евро - на 1% (14 млн евро) меньше плана.

Поступления налога на прибыль составили 553,1 млн евро - на 1,8% (10,3 млн евро) меньше, чем прогнозировалось, поступления подоходного налога в госбюджет и бюджеты самоуправлений в этом году составили 1,594 млрд евро - на 0,2% (2,7 млн евро) больше, чем прогнозировалось.

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Другие поступления в госбюджет составили 583,2 млн евро - на 3,1% (17,5 млн евро) больше, чем прогнозировалось.

Доходная часть госбюджета Литвы 2018 года (без учета средств помощи Евросоюза (ЕС)) составляет 6,767 млрд евро, с учетом средств помощи ЕС - 9,071 млрд евро.

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