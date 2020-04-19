Государственные выплаты пополняют карманы не всех самозанятых: процедура оплаты подверглась критике

"Не считаются обычными налогоплательщиками"

Редакция Delfi получила письмо от одного из мелких предпринимателей (человек известен редакции).

В нем указывалось, что занимается индивидуальной деятельностью и работает по найму, но сегодня, говоря о льготах, которые обещаны только самозанятым и составляют 257 евро в месяц, он видит большую несправедливость.

"По какой-то причине правительство Литовской Республики как каких-то прокаженных выделило тех, кто осуществляет индивидуальную деятельность, и тех, кто работает по трудовому договору.

© Министерство социальной защиты и труда

Эта группа платит налоги государству в течение многих лет без каких-либо исключительных привилегий, но также и в надежде на помощь, когда наступят трудные времена. Глядя с колокольни правительства, складывается впечатление, что тысячи самозанятых людей, которые еще и работают по трудовому договору, не рассматриваются как обычные налогоплательщики.

Когда государству нужно платить налоги, оно берет их, а когда оно должно платить субсидии или льготы, оно решает не платить их, потому что, возможно, это будет слишком хорошо для них", - написал мужчина в письме.

По его словам, индивидуальное предпринимательство является бизнесом этих людей в дополнение к доходу, уже полученному от трудовых отношений, но из-за COVID-19 и карантина бизнес был приостановлен на некоторое время, деятельность больше не активна, и дохода больше нет.

"Нам тоже нужно выживать и поддерживать наш дополнительный источник дохода, который в будущем процветал бы и платил налоги государству.

Подход правительства предполагает, что индивидуальный предприниматель, который еще и работает по найму, "богат", купается в деньгах, помощь ему не была и не будет нужна", - злился он.

Может отложить налоги

Сегодня, как подтвердил финансовый аналитик Марюс Дубниковас, люди, занимающиеся индивидуальной деятельностью и работающие по трудовым договорам, могут получить поддержку в двух случаях, но, к сожалению, ни в одном из них не говорится о 257 евро в месяц.

© Миристерство социальной защиты и труда

Как пояснила Раса Вирвилене, директор юридического департамента Государственной налоговой инспекции (ГНИ), все работающие не по найму лица могут проверить, не включены ли их виды деятельности в перечень видов экономической деятельности, составленный ГНИ, на которые сегодня распространяются такие же меры налоговой помощи ГНИ и Содры, как и компаниям, пострадавшие от пандемии.

"Это означает, что самозанятое население, чья экономическая деятельность включена в список видов деятельности, пострадавших от COVID-19 и которым с 16 марта до конца чрезвычайного положения и в течение двух месяцев после этого подлежащие уплате налоги будут автоматически отменены без запроса, и никакие новые меры по возмещению налогов не будут приняты.

Те же самые условия применяются ко вкладам Содры", - объяснялось в ответе.

Раскритиковали порядок

Финансовый аналитик М.Дубниковас заверил, что в конце концов правительство должно поддерживать вид деятельности, а не выяснять, что еще человек делает в жизни и где он работает.

© Министерство социальной защиты и труда

"Предпринята попытка выделить 257 евро для тех, кто потерял весь свой доход, поэтому пытаются сократить список получателей и одновременно сэкономить государственные средства.

Но на этом этапе я все еще проводил бы параллель, когда была попытка не выплачивать пенсии тем, кто еще работал в то время. Ситуации похожи, потому что в этом случае следует поддерживать вид деятельности, а не то, что человек делает в жизни.

Точно так же это может быть человек, который получает льготы и осуществляет индивидуальную деятельность. Это был бы справедливый и нормальный способ поддержать деятельность, тогда человек должен получить выплату, потому что главная цель - возместить часть потери, которую человек понес", - сказал он.