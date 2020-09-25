Застой ощущается и на рынке недвижимости, особенно в сегменте краткосрочной аренды. Аналитики уже прогнозировали, что немалая часть таких квартир перейдет в сектор долгосрочной аренды. Оказывается, этот путь выбрала и одна из роскошных гостиниц – Grand Hotel Kempinski Vilnius.

Гендиректор гостиницы Кай Шуковский сказал Delfi, что они предлагают аренду на срок от 1 до 12 месяцев с возможностью продления договора. По его словам, такое решение было принято с учетом сложившейся ситуации, исчезли иностранные туристы, появился спрос среди местных туристов.

"Насколько нам известно, долгосрочная аренда гостиниц - это новшество на местном рынке, раньше такой услуги не было. Этот период нелегкий для всех. Тяжелое время вынуждает искать творческий подход, решения, о которых прежде не задумывались", – сказал гендиректор.

По его словам, для долгосрочной аренды предлагают номера двух категорий Deluxe Cupola Suite и Executive Suite. В этих апартаментах нет кухни, но арендаторы могут пользоваться привилегиями 5-звездочной гостиницы: каждый день их номер будут убирать, они могут пользоваться услугами СПА и завтракать в ресторане.

"Цена услуг составляет 4500 евро в месяц. Наши гости могут посещать банный комплекс и бассейн Kempinski the SPA, спортзал, СПА, и получают скидку в 10% на услуги ресторана Telegrafas, бара Le Salon, бесплатное место парковки в закрытом дворике ресторана", – сказал он, заметив, что уже поступали запросы на такую услугу.

Delfi интересовался, не предлагают ли такую услугу другие гостиницы. Директор гостиницы Pacai Рута Пулкаунинкайте-Мацике сказала, что они принимают гостей на длительное время, но в таком случае цену согласовывают индивидуально.

"Цены зависят от того, какой номер выбран, и какие услуги требуются. У нас был постоялец, который провел в гостинице 8 месяцев, были жильцы и на время карантина, есть гости, которые арендовали номера до Рождества", – сказала директор.

По ее словам, сейчас, когда клиентов стало меньше, можно использовать помещения для съемок, фотореклам и даже личных фотосессий.

Представитель гостиницы Vilnius Grand Resort Альбертас Зинявичюс сказал, что пока у них заполненность достаточная, поэтому они не планируют предлагать долгосрочную аренду.

"Открытие нового центра The V SPA & Wellness позволило нам увеличить продажи не только для бизнес-клиентов, но и для индивидуальных клиентов", – сказал он.

Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене сказала, что предложение долгосрочной аренды в гостинице ее не удивило. Мало того, это не новая услуга.

"Услуга не удивила, есть гостиницы разных форматов. Когда знаешь, что бизнес-гостиницы заполнены на 6% и надо дожить до следующего сезона, а помощи от государства не поступает, то такая деятельность не удивляет, бизнес думает над тем, какое разнообразие ввести. Например, гостиница Stikliai уже давно располагает блоком апартаментов и блоком номеров. Ситуация в гостиничном секторе плохая, вот бизнес и пытается найти выход", – сказала Шишкаускене, заметив, что о такой услуге стоит подумать гостиницам экономического класса.