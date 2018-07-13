Гостиницу около Вильнюсского аэропорта построит Conresta

Рядом с Вильнюсским аэропортом должна появиться гостиница Park Inn by Radisson Vilnius Airport Hotel & Business Centre, которую построит компания Conresta. Фонд Nordic Airport Hotels Fund подписал с Conresta договор о строительстве.
Park Inn by Radisson Vilnius Airport Hotel & Business Centre
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Новая 8-этажная гостиница, площадью 5000 кв. м, предоставит клиентам 120 номеров, зал для бизнес-встреч площадью 500 кв. м, в ней будет работать ресторан, тренировочный зал. Инвестиции в Park Inn by Radisson Vilnius Airport Hotel & Business Centre составят до 10 млн. евро.

ЗАО Conresta осуществило такие проекты, как 5-звездочная гостиница во дворце Пацов в Вильнюсе, СПА-Вильнюс в Аникщяй, Палангский концертный зал, бизнес-центры UNIQ, Cube, Domus Pro.

Гостиница Park Inn by Radisson Vilnius Airport Hotel & Business Centre будет шестой гостиницей Radisson Hotel Group в Литве и 4-ой в Вильнюсе.

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