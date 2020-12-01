Госконтроль: помощь получили и не пострадавшие от кризиса предприятия

Опираясь на данные Службы спецрасследований (ССР), Госконтроль признает, что предприятия могут быть признаны по-разному пострадавшими от кризиса, однако недостаточный обмен информацией повышает риск необоснованного выделения финансовой помощи.
В частности, некоторые предприятия сокращали число работников, чтобы получить субсидии, предназначенные для самых малых предприятий, говорится в обнародованном во вторник отчете об управлении кризисом с COVID-19 и экстремальной ситуацией.
В рамках Плана стимулирования экономики и смягчения последствий коронавирусного кризиса использовано 40% средств или 1,96 млрд евро.
На меры по стимулированию экономики в общей сложности предусмотрено выделить 6,2 млрд евро. Госконтроль оценивал использование предназначенных для прямого финансирования 4,9 млрд евро.
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