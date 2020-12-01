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Госконтроль сообщает, что предназначенную для пострадавшего от коронавируса бизнеса финансовую помощь государства через учреждение Invega получили и некоторые предприятия, которые Государственная налоговая инспекция (ГНИ) идентифицировала как не пострадавашие от кризиса.
Госконтроль: помощь получили и не пострадавшие от кризиса предприятия
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Опираясь на данные Службы спецрасследований (ССР), Госконтроль признает, что предприятия могут быть признаны по-разному пострадавшими от кризиса, однако недостаточный обмен информацией повышает риск необоснованного выделения финансовой помощи.

В частности, некоторые предприятия сокращали число работников, чтобы получить субсидии, предназначенные для самых малых предприятий, говорится в обнародованном во вторник отчете об управлении кризисом с COVID-19 и экстремальной ситуацией.

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В рамках Плана стимулирования экономики и смягчения последствий коронавирусного кризиса использовано 40% средств или 1,96 млрд евро.

На меры по стимулированию экономики в общей сложности предусмотрено выделить 6,2 млрд евро. Госконтроль оценивал использование предназначенных для прямого финансирования 4,9 млрд евро.

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