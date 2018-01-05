Замечания и вопросы Государственной комиссии по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) Литвы по поводу предоставленного международной группе экспертов отчета о стресс-тестах Белорусской АЭС (БелАЭС) будет представлены до середины января.
© DELFI / Tomas Vinickas

Ранее сообщалось, что рабочая группа литовских экспертов должна представить свои замечания Еврокомиссии до 5 января, однако глава ГИБАЭ Бируте Куклите-Йонутене сообщила BNS, что срок продлен.

"Работа затянулась, сейчас рабочая группа еще работает. Замечания по отчету о стресс-тестах мы намечаем отдать в середине января. (...) Это естественно, поскольку согласуется с повесткой работы международной группы экспертов", - сказала BNS Б. Куклите-Йонайтене.

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В ноябре прошлого года Беларусь предоставила ЕК национальный отчет о стресс-тестах на строящейся в Островце БелАЭС, сейчас его рассматривает международная рабочая группа экспертов. Окончательную оценку ЕК должна представить в июне.

Заместитель начальника ГИБАЭ Сигитас Шлепавичюс в середине декабря сообщил, что стресс-тесты не отвечают на важнейшие вопросы Литвы по выбору места строительства станции, влияния на окружающую среду, безопасности и качества строительства.

Стресс-тесты БелАЭС в 2016 году провел "Атомпроект" - дочерняя компания подрядчика строительства станции "Росатом".

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