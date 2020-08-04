Госбюджет в этом году недополучил 830 млн евро запланированных доходов

Только в июле годбюджет недополучил 111,8 млн евро, что на 13,4% меньше, чем было запланировано, и на 20,4 млн евро (на 2,8%) меньше, чем в июле прошлого года, по предварительным данным Министерства финансов.
В пресс-релизе министерства сообщается, что июльские доходы госбюджета отражают результаты деятельности за июнь, в том числе и отложенные из-за коронавирусной пандемии налоги предприятий, которые за месяц выросли на 61 млн евро, а в конце июня в целом составили около 631 млн евро.
Более детальная информация о бюджете государства и бюджетах самоуправлений появится во второй половине августа.
Подтвержденные доходы госбюджета в 2020 году (без средств ЕС) составляют 9,548 млрд евро, со средствами ЕС - 11,53 млрд евро.
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