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За десять месяцев этого года доходы государственного бюджета и бюджетов самоуправлений Литвы были на 959,1 млн евро или 10% меньше, чем планировалось. По сравнению с январем-октябрем 2019 года доходы сократились на 226 млн евро (на 2,6%).
Госбюджет Литвы недополучил в этом году 959,1 млн евро запланированных доходов
© DELFI / Andrius Ufartas

В госбюджет поступило 6,985 млрд евро доходов – на 2,9% (210,8 млн евро) меньше, чем за тот же период прошлого года, и на 11,6% (на 912,9 млн евро) меньше, чем планировалось, сообщило Министерство финансов предварительные данные.

Налоговые сборы в госбюджет составили 2,2% (на 145,4 млн евро) меньше, чем в прошлом году и на 10,8% (787,3 млн евро) меньше, чем планировалось.

Утвержденный план доходов госбюджета 2020 года (без средств ЕС) составил 9,548 млрд евро, а со средствами ЕС – 11,53 млрд евро.

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