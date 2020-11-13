Госбюджет Литвы недополучил в этом году 959,1 млн евро запланированных доходов

В госбюджет поступило 6,985 млрд евро доходов – на 2,9% (210,8 млн евро) меньше, чем за тот же период прошлого года, и на 11,6% (на 912,9 млн евро) меньше, чем планировалось, сообщило Министерство финансов предварительные данные.
Налоговые сборы в госбюджет составили 2,2% (на 145,4 млн евро) меньше, чем в прошлом году и на 10,8% (787,3 млн евро) меньше, чем планировалось.
Утвержденный план доходов госбюджета 2020 года (без средств ЕС) составил 9,548 млрд евро, а со средствами ЕС – 11,53 млрд евро.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Delfi Главное": бесплатная сеть 5G, взрывы на БелАЭС, Трамп, Байден и новая вакцина. Рассказ заболевшей ведущей! Медики: надо дождаться регистрации вакцины, а пока - карантин
Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...
Президент Литвы парламенту: вся страна горит красным огнем из-за пандемии (138)
13 ноября парламент Литвы нового созыва собрался на...
За сутки выявлено 2066 новых случаев коронавируса, 9 человек умерли (20)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 2066 новых случая...
Представителям среднего класса в Литве сложно отправиться в путешествие, важны не только доходы (53)
Несмотря на пандемию, результаты исследования...
Глава МИД Литвы: не говорите, что я настроен против России
"Это не шутка, это не рыбный завод. Это атомная...