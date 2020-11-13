Госбюджет Литвы недополучил в этом году 959,1 млн евро запланированных доходов

В госбюджет поступило 6,985 млрд евро доходов – на 2,9% (210,8 млн евро) меньше, чем за тот же период прошлого года, и на 11,6% (на 912,9 млн евро) меньше, чем планировалось, сообщило Министерство финансов предварительные данные.

Налоговые сборы в госбюджет составили 2,2% (на 145,4 млн евро) меньше, чем в прошлом году и на 10,8% (787,3 млн евро) меньше, чем планировалось.

Утвержденный план доходов госбюджета 2020 года (без средств ЕС) составил 9,548 млрд евро, а со средствами ЕС – 11,53 млрд евро.