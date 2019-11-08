На портале alio.lt самая дешевая квартира в Утене стоит 6200 евро. Она очень маленькая, всего 17,56 кв. м, находится в общежитии. Квартира нуждается в ремонте, в ней почти нет мебели.
Если взглянуть на самые популярные квартиры в Утене, то тут цены выше. Например, одна из самых популярных квартир стоит 32 000 евро. В ней две комнаты, площадь 43 кв. м. Квартиру продают с мебелью. Она находится в центре города.
Одна из самых дорогих квартир в Утене стоит 86 500 евро. В ней три комнаты, площадь 70 кв. м. Указано, что квартира находится в новом доме, но год строительства не указан.
Самый дешевый дом, который продают в Утене, стоит 12 300 евро. Его площадь всего 20 кв. м, площадь участка – 5,6 соток. В объявлении сказано, что это летний дом – в нем одна комната и кладовка. Однако в доме есть канализация, водопровод и электричество. В километре от дома находится озеро.
Самые популярные объекты в Утене настолько разные, что сложно вывести их среднюю стоимость. Сюда входят дома по цене от 14 000 до 160 000 евро.
Одно из популярных предложений - дом площадью 87 кв. м за 60 000 евро. На первом этаже находится кухня, три комнаты и уборная, на втором – еще три комнаты. Под домом большой подвал и баня.
В числе самых роскошных предложений - "разумный" дом площадью 211 кв. м за 289 000 евро на участке 12 соток.
Брокер Inreal Валентинас Карвялис сказал, что на рынке в Утене особой активности не наблюдается.
По его словам, квартиры старой постройки в этом городе продают по 600-800 евро за 1 кв. м. В редких случаях цена поднимается до 850 евро за 1 кв. м.
"Новых квартир в Утене практически нет. Что касается домов, то тоже больше всего продают дома старой постройки. Обычно их планировка нефункциональная, площадь большая. Цена квадратного метра - около 400 евро.
Квадратный метр в новом доме стоит около 800 евро. По такой цене могут продавать и модернизированные старые дома. Если дом находится в хорошем месте, у него небольшая площадь (около 90 кв. м), то цена может подняться до 900 евро за кв. м", – сказал Карвялис.
По его словам, аренда жилья в Утене стоит 120-300 евро. 1-комнатная квартира без ремонта - 120–130 евро. Если речь идет об отремонтированной 2-3-комнатной квартире, то месячная плата составит 300 евро в месяц. Дома в Утене сдают в аренду редко.
По словам Карвялиса, активнее всего сейчас рынок квартир в Утене, выставленные на продажу квартиры не застаиваются, если цена приемлемая. Наибольшим спросом пользуются 1-3-комнатные квартиры. Новых проектов в городе нет.
По подсчетам брокера, чтобы купить жилье в Утене один человек должен зарабатывать как минимум 650 евро "на руки". При такой зарплате можно купить 2-комнатную квартиру в старом доме, если взять кредит на 20 лет.
Если речь идет о семье с одним ребенком, то зарплата каждого должна составлять не меньше 600 евро "на руки".
Карвялис заметил, что в Утене самая эффективная инвестиция в недвижимость – это коммерческие помещения в центре города. Что касается жилых домов, то тут надо рассматривать каждый сегмент в отдельности и учитывать все возможности и риски.
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