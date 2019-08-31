Город в Литве, где есть работа, но работать хотят не все

Журналист портала DELFI посетила Йонаву и встретилась с местными предпринимателями и чиновниками.
Домас Урникис – предприниматель, у которого в Йонаве есть магазин товаров для рыбной ловли и велосипедов, а также спортклуб Gekonas.
Журналист встретилась с Домасом в здании мэрии. Домас рассказал, что изучал в университете термоинженерию и атомную энергетику, а сейчас работает на себя.
"Я работаю по специальности, а бизнесом занимаюсь параллельно", – сказал он.
Домас приехал в Йонаву по работе из Жемайтии, а сейчас считает себя настоящим йонавцем.
Однако здесь он сталкивается с определенными проблемами, одна из них - поиск работников.
"Это очень сложно. Мало кто хочет работать, независимо от зарплаты. Кажется, что не работать выгоднее, чем работать", – сказал он, заметив, что речь идет не о работе за минимум.
"Просто люди не заинтересованы", – заметил Домас.
Такого же мнения придерживается предприниматель из Йонавы Сандра Матулявичене, которая с супругом Каролисом открыла в городе несколько лет назад магазин экопродуктов Gyvasta.
Овощи, ягоды, фрукты они выращивают в своем хозяйстве сами, торгуют также домашними яйцами и даже банкухенами, поэтому помощь им нужна, но нанять некого.
По словам женщины, сейчас никто не хочет работать, а приходящие на ферму люди говорят, что работать не выгодно, зачем работать, если платят пособие.
В городе есть и компания Aluflam, которая производит алюминиевые профили для окон.
Представитель компании Миндаугас Поцюс сказал DELFI, что это отделение компании Aluflam AS, которое на сегодняшний день большую часть продукции экспортирует.
В компании работают 54 человека, но в основном не местные - работники съезжаются со всего округа.
"Очень сложно найти новых работников. Хватает только подсобных рабочих, их можно найти, но операторов станков негде брать, поэтому это насущная проблема. Нам нужны и руководители проектов, поэтому стараемся работать со студентами.
Мой коллега Томас приезжает на работу из Запишкиса, директор монтажных работ – из Каунаса. Мы вынуждены привозить работников из соседних районов: Укмерге, Кедайняй", – сказал он, но порадовался, что текучки кадров у них практически нет.
Журналист DELFI встретился с мэром района Синкявичюсом.
"Мы иногда представляем себя как 7-минутный город. Это значит , что из одного конца города в другой можно проехать за 7 минут. Еще парадокс, такси в Йонаве, независимо от расстояния, стоит 2 евро", – сказал мэр.
По его словам, в Йонаве немного молодых людей, большинство выпускников школ уезжает учиться в другие города.
"Многие наверное выбирают Вильнюс, Каунас, Клайпеду. Кто-то ездит. Однако на выходные многие приезжают домой, к родителям. В выходные город живее", – сказал мэр.
"И тут есть контрасты: по средней зарплате в контексте Литвы мы смотримся неплохо, входим в 10-ку. Средняя зарплата у нас 860 евро, но уровень безработицы самый высокий в Каунасском регионе", – сказал он.
"Дело в том, что в ранние годы независимости страны, когда происходили перемены как в государстве, так и в сознании людей, не все люди смогли приспособиться и найти свое место как в плане работы, так и справиться с эмоциями, поэтому выросло потребление алкоголя.
Я это говорю к тому, что часть людей, которые раньше жили в Каунасе из-за алкоголя лишились там жилья и им пришлось уехать оттуда. А стоянки таких людей: Йонава, а потом, если не перестают пить - Рукла, поэтому мы унаследовали такой поток людей", – сказал он о своем представлении, почему многие клиенты Службы занятости не хотят работать.
По данным Службы занятости Литвы, 1 августа 2019 г. уровень безработицы в Йонаве составлял 11,4%. Самый высокий уровень безработицы в Литве в августе был в Зарасайском районе (14,4%), в Игналинском районе (13,3%) и в Калварии (12,3%).
По данным Службы занятости, безработные составляют 8% от общего числа трудоспособного населения страны. В Литве есть 30 200 человек, которые не работают больше 6 месяцев.
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