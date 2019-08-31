Город в Литве, где есть работа, но работать хотят не все

Журналист портала DELFI посетила Йонаву и встретилась с местными предпринимателями и чиновниками.

Домас Урникис – предприниматель, у которого в Йонаве есть магазин товаров для рыбной ловли и велосипедов, а также спортклуб Gekonas.

Jonavos verslininkas Domas Urnikis DELFI

Журналист встретилась с Домасом в здании мэрии. Домас рассказал, что изучал в университете термоинженерию и атомную энергетику, а сейчас работает на себя.

"Я работаю по специальности, а бизнесом занимаюсь параллельно", – сказал он.

Домас приехал в Йонаву по работе из Жемайтии, а сейчас считает себя настоящим йонавцем.

Однако здесь он сталкивается с определенными проблемами, одна из них - поиск работников.

"Это очень сложно. Мало кто хочет работать, независимо от зарплаты. Кажется, что не работать выгоднее, чем работать", – сказал он, заметив, что речь идет не о работе за минимум.

"Просто люди не заинтересованы", – заметил Домас.

Такого же мнения придерживается предприниматель из Йонавы Сандра Матулявичене, которая с супругом Каролисом открыла в городе несколько лет назад магазин экопродуктов Gyvasta.

Овощи, ягоды, фрукты они выращивают в своем хозяйстве сами, торгуют также домашними яйцами и даже банкухенами, поэтому помощь им нужна, но нанять некого.

По словам женщины, сейчас никто не хочет работать, а приходящие на ферму люди говорят, что работать не выгодно, зачем работать, если платят пособие.

В городе есть и компания Aluflam, которая производит алюминиевые профили для окон.

Представитель компании Миндаугас Поцюс сказал DELFI, что это отделение компании Aluflam AS, которое на сегодняшний день большую часть продукции экспортирует.

Jonavos verslininkas Mindaugas Pocius DELFI

В компании работают 54 человека, но в основном не местные - работники съезжаются со всего округа.

"Очень сложно найти новых работников. Хватает только подсобных рабочих, их можно найти, но операторов станков негде брать, поэтому это насущная проблема. Нам нужны и руководители проектов, поэтому стараемся работать со студентами.

Мой коллега Томас приезжает на работу из Запишкиса, директор монтажных работ – из Каунаса. Мы вынуждены привозить работников из соседних районов: Укмерге, Кедайняй", – сказал он, но порадовался, что текучки кадров у них практически нет.

Журналист DELFI встретился с мэром района Синкявичюсом.

"Мы иногда представляем себя как 7-минутный город. Это значит , что из одного конца города в другой можно проехать за 7 минут. Еще парадокс, такси в Йонаве, независимо от расстояния, стоит 2 евро", – сказал мэр.

По его словам, в Йонаве немного молодых людей, большинство выпускников школ уезжает учиться в другие города.

"Многие наверное выбирают Вильнюс, Каунас, Клайпеду. Кто-то ездит. Однако на выходные многие приезжают домой, к родителям. В выходные город живее", – сказал мэр.

"И тут есть контрасты: по средней зарплате в контексте Литвы мы смотримся неплохо, входим в 10-ку. Средняя зарплата у нас 860 евро, но уровень безработицы самый высокий в Каунасском регионе", – сказал он.

"Дело в том, что в ранние годы независимости страны, когда происходили перемены как в государстве, так и в сознании людей, не все люди смогли приспособиться и найти свое место как в плане работы, так и справиться с эмоциями, поэтому выросло потребление алкоголя.

Я это говорю к тому, что часть людей, которые раньше жили в Каунасе из-за алкоголя лишились там жилья и им пришлось уехать оттуда. А стоянки таких людей: Йонава, а потом, если не перестают пить - Рукла, поэтому мы унаследовали такой поток людей", – сказал он о своем представлении, почему многие клиенты Службы занятости не хотят работать.

По данным Службы занятости Литвы, 1 августа 2019 г. уровень безработицы в Йонаве составлял 11,4%. Самый высокий уровень безработицы в Литве в августе был в Зарасайском районе (14,4%), в Игналинском районе (13,3%) и в Калварии (12,3%).

По данным Службы занятости, безработные составляют 8% от общего числа трудоспособного населения страны. В Литве есть 30 200 человек, которые не работают больше 6 месяцев.