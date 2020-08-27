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Технологический гигант Google обучит в этом и следующем году в Литве 10 тыс. человек пользоваться разными электронными средствами связи. Кроме того, Google поможет бизнесу, пострадавшему в кризис, быстрее переориентироваться на цифровое оказание услуг, выйти на мировой рынок.
Google
Google
© Shutterstock

Google и Министерство экономики и инноваций объявили об инициативе по повышению цифровых навыков отдельных людей и бизнес-предприятий. Инициатива Grow with Google ("Расти вместе с Гуглом") была представлена общественности в четверг министром экономики и инноваций Римантасом Синкявичюсом, который сказал, что кризис, сильно увеличивший потребность в цифровых услугах, показал важность этих компетенций.

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Министр также добавил, что планируется обучить работе с разными электронными средствами связи 10 тыс. человек, включая консультации бизнесу, предоставление необходимых инструментов на время обучения, и, возможно, после него.

По словам руководителя Google Lithuania Витаутаса Кубилюса, уже есть сигналы, что некоторые рабочие места остаются незанятыми, так как работникам не хватает цифровых навыков.

"Рынок труда сигнализирует о том, что уже в скором времени в Европе будут незанятые рабочие места, так как европейцам не хватает даже базовых цифровых навыков, а на рабочем месте - это обязательное требование", - добавил В. Кубилюс.

По утверждению главы Google Lithuania, предприятие с 2016 года в Литве обучило 25 тыс. жителей базовым цифровым навыкам, из них 18 тыс. - через цифровые мастерские в регионах и городах.

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