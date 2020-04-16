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Компания технологий Google собирается выделить на рекламу неправительственных организаций (НПО) Литвы через Ad Grants по 10 тыс. долларов.
Google финансово поддержит неправительственные организации Литвы
© AP / Scanpix

"Эта помощь предназначена для устранения последствий вызванного Covid-19 кризиса, ею можно будет воспользоваться в течение шести ближайших месяцев", - сказал на пресс-конференции в четверг менеджер Google по публичной политике для стран Балтии Паулюс Вертелка.

"Поддержка рекламы в размере до 10 тыс. долларов будет предоставлена каждой из подтверждённых НПО", - добавил он.

Google также предоставить им бесплатную возможность пользоваться набором инструментов G Suite - в нём будет электронная почта, хранилище данных, видеозвонки и др., необходимые для удалённой деятельности.

Бесплатно пользоваться инструментами и получить финансовую поддержку для рекламы смогут только те организации, которые подтвердит партнёр Google - TechSoup.

ru.DELFI.lt
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