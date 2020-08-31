Гонконгская финтех-компания учредила предприятие в Литве

По данным Центра реестров, в Литве компания Lulu Financials была зарегистрирована в пятницу, единственный акционер этой компании - Niche Global Fintech Corporation Limited.
Уставной капитал предприятия составляет 1,1 млн евро, ее возглавляет Сяо Ю.
На официальном сайте компании Niche Global Fintech Corporation Limited указано, что она предоставляет услуги по персональным и коммерческим финансовым решениям с использованием новейших технологий на рынке ЕС.
Компание управляют совместно две котирующиеся на бирже компании - 9F Inc. и HKEX.
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