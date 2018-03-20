"Когда наше руководство впервые посетило Литву, Каунас показался хорошим местом для развития. Нас очаровали давние традиции развития новых технологий и большое количество талантливых специалистов, которых большей частью готовит Каунасский технологический университет", - сказал для пресс-релиза директор по технологиям Centric Фредди Вельтмаат.

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что Литве важно улучшать условия инвестиций.

"Важно улучшать условия инвестирования в стране, чему способствует Centric и другие предприятия с похожим мышлением", - приведены в пресс-релизе слова премьера.

Агентство BNS в конце февраля писало, что компания Centric открыла в Литве новое дочернее предприятие Centric IT Solutions Lithuania.

Главный офис Centric находится в городе Гауда, в Нидерландах. У компании есть подразделения в Бельгии, Германии, Швейцарии, Румынии, Норвегии и Швеции. Компания предоставляет услуги в области информтехнологий и программирования корпорартивным клиентам.