"Когда наше руководство впервые посетило Литву, Каунас показался хорошим местом для развития. Нас очаровали давние традиции развития новых технологий и большое количество талантливых специалистов, которых большей частью готовит Каунасский технологический университет", - сказал для пресс-релиза директор по технологиям Centric Фредди Вельтмаат.
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что Литве важно улучшать условия инвестиций.
"Важно улучшать условия инвестирования в стране, чему способствует Centric и другие предприятия с похожим мышлением", - приведены в пресс-релизе слова премьера.
Агентство BNS в конце февраля писало, что компания Centric открыла в Литве новое дочернее предприятие Centric IT Solutions Lithuania.
Главный офис Centric находится в городе Гауда, в Нидерландах. У компании есть подразделения в Бельгии, Германии, Швейцарии, Румынии, Норвегии и Швеции. Компания предоставляет услуги в области информтехнологий и программирования корпорартивным клиентам.
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