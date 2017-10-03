Goldman Sachs может начать торговлю биткоинами

Об этом вечером в понедельник, 2 октября, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с планами банка.
Goldman Sachs может стать первым участником Уолл-стрит, напрямую вошедшим на рынок криптовалют. В то же время собеседники WSJ отмечают, что деятельность инвестбанка в этом направлении пока находится на начальной стадии и эти планы могут в итоге не быть реализованы. В самом банке изданию сообщили, что исследуют возможности удовлетворить интерес клиентов к цифровым валютам.
Ранее Goldman Sachs и ряд других крупных финансовых институтов начали проявлять интерес к экспериментам с блокчейн-технологиями, которые протоколируют транзакции биткоинов.
Если планы инвестбанка осуществятся, это позволило бы значительно улучшить имидж криптовалют, которые из-за высокой степени анонимности могут использоваться для нелегальных операций, пишет WSJ.
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