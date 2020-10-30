Внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы в июле-сентябре снизился на 1,7%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил Евростат.
Однако за квартал – в третьем квартале, по сравнению со вторымu – литовская экономика росла меньше других (на 3,7%) десяти стран ЕС.
Из десяти государств ЕС наиболее значительно экономика сократилась в Испании – на 8,7%, а за квартал она росла во всех этих странах, но наиболее значительно – на 18,2% – во Франции.
Основываясь на данных Евростата, агентство BNS предоставляет выдержку о странах, предоставивших данные:
ВВП Латвии за квартал вырос на 6,6%, а за год сократился на 3,1%.
ВВП Италии за квартал вырос на 16,1 %, а за год – сократился на 4,7%.
ВВП Испании за квартал вырос на 16,7 %, а за год – сократился на 8,7%.
ВВП Франции за квартал вырос на 18,2 %, а за год – сократился на 4,3%.
ВВП Германии за квартал вырос на 8,2 %, а за год – сократился на 4,2%.
ВВП Австрии за квартал вырос на 11,1 %, а за год – сократился на 5,3%.
ВВП Бельгии за квартал вырос на 10,7 %, а за год – сократился на 5,2%.
ВВП Португалии за квартал вырос на 13,2 %, а за год – сократился на 5,8%.
ВВП Чехии за квартал вырос на 6,2 %, а за год – сократился на 5,8%.
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