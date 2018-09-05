За год - в июле, по сравнению с июлем 2017 года, объемы розничной торговли в Литве выросли на 7,2%, свидетельствуют опубликованные в среду данные статистической службы ЕС. Более активно торговля росла только в соседней Польше - она увеличилась на 7,7%.

В Латвии объемы торговли за год выросли на 4,3%, а в Эстонии – на 1,2%.

Во всем ЕС торговля за год выросла на 2%.